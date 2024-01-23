Тайны сепаратиста Борреля

Автор: Байрам Эльшадов

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель отметился очередными антиазербайджанскими заявлениями, после которых остается только хвататься за голову. На пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС, старикашка Боррель заявил, что территориальные претензии Азербайджана к Армении вызывают большую тревогу. "Любое нарушение территориальной целостности Армении недопустимо, и будет иметь серьезные последствия для отношений ЕС с Азербайджаном", - подчеркнул Боррель.

Показательное лицемерие господина Борреля вызывает, мягко говоря, удивление. Как господин Боррель, чья страна (Испания) сталкивается с проблемами сепаратизма, может защищать страну (Армению), которая почти 30 лет покровительствовала сепаратизму в Карабахе? Почему же он, некогда горячо выступающий против каталонского сепаратизма, сегодня так упорно защищает армянский? Это выглядит очень странным, не правда ли?

Дело в том, что сам Боррель - скрытый сепаратист. Все чаще раздаются слухи о его разговоре со своими приближенными. Если коротко, то суть разговора следующая: летом, после того как закончатся полномочия Борреля в качестве главы европейской дипломатии, он намерен вернуться в Испанию и возглавить Каталонию. Так что все заявления старика Жозепа про борьбу с каталонским сепаратизмом - это не более, чем пускание пыли в глаза. Потому что именно таким образом уроженцу Каталонии, коим является Боррель, было бы легче продвигаться по карьерной лестнице.

Но Боррель не понимает самой сути дипломатии. То ли из-за старости, то ли из-за других проблем, о которых известно только ему самому. Вместо того, чтобы вносить вклад в переговорный процесс Азербайджана и Армении, о котором он якобы столько печется, и помогать нормализовать отношения, Жозеп, наоборот, только подливает масла в огонь и разжигает еще больший конфликт. Поэтому естественно, что после таких заявлений ни на какую роль посредника Боррель не имеет даже моральных прав претендовать.

Перед пенсией в преддверии своего ухода с должности в июне 2024 года Боррель решил окончательно испортить отношения не только с Азербайджаном, но и с Израилем. Так, Боррель сообщил, что ЕС скоро договорится по санкциям против израильских поселенцев. И тут старикашка доигрался со своей однобокой позицией. Израиль, к примеру, уже планирует запретить Боррелю въезд в страну из-за его антиизраильских высказываний.

Из-за таких недальновидных политиков как Боррель, репутация европейской дипломатии сегодня оставляет желать лучшего. Неудивительно, что формат переговоров в Брюсселе застопорился и к его возврату в нынешних условиях говорить не приходится. Боррель, значит, беспокоится о территориальной целостности Армении - а на территориальную целостность Азербайджана ему наплевать? Более того, если глава нынешней европейской дипломатии претендует на компетентность, на то что он действительно погружен в тему и разбирается в истории конфликта - то пускай почитает армянскую конституцию. В которой прямым текстом есть территориальные претензии к Азербайджану.

Если старик Боррель этот документ не читал - то мы можем выслать ему экземпляр этой конституции на английском языке. Или даже на каталанском. Как говорится, просвещаться никогда не поздно.