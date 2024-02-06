«Бой бульдогов под ковром» в Армении: кто станет преемником Никола Пашиняна?

Автор: Акпер Гасанов

Михаил Жванецкий, конечно же в шутливой форме, призывал воровать с прибылей, а не с убытков. Но в современной Армении снова решили пойти своеобразным путем. Там решили доказать несостоятельность призыва великого одессита. Нет, в РА не стартовал чемпионат республики по воровству с убытков. Но вот борьба худших среди худших там, оказывается, в самом разгаре.

СМИ страны-аутсайдера Южного Кавказа бодро сообщают о том, что между спикером парламента Армении Аленом Симоняном и секретарем Совбеза Арменом Григоряном развернулась серьезная закулисная борьба. Мол, столкновение персоналий и амбиций, усиленное предстоящими выборами 2026 года, привело к ожесточенному противостоянию между двумя знаковыми фигурами "бархатной революции", а также другими претендентами на роль преемника Никола Пашиняна.

Также сообщается, что борьба приняла форму открытых атак и обвинений в коррупции. Симонян пытался умалять роль Григоряна перед Пашиняном, в то время как последний обратил внимание на причастность членов семьи Симоняна к тендерным закупкам компании "Синерджи", что привлекло внимание правоохранительных органов. Симонян оказался в центре коррупционного скандала из-за ареста жены брата.

В итоге, некоторые члены правящей партии прямо или косвенно требуют отставки Симоняна и поставили вопрос ребром перед Пашиняном. Все это вызывает серьезные сомнения относительно политического будущего спикера. Такая вот новость. Неофициальная, основанная на информации из "источников, пожелавших остаться не названными". Но есть и официальная информация, заставляющая кое о чем задуматься.

Согласно ей, вчера вечером Никол Пашинян провел заседание Совбеза страны. Во встрече в том числе приняли участие президент Республики Ваагн Хачатурян, председатель Национального собрания Ален Симонян, руководитель аппарата премьер-министра Араик Арутюнян, вице-спикер НС Рубен Рубинян, председатель постоянной комиссии парламента по внешним связям Саргис Ханданян и руководитель фракции "Гражданский договор" НС Айк Конджорян, секретарь Совбеза Армен Григорян.

Сообщалось, что в ходе заседания обсуждались текущая повестка дня и стратегические вопросы. Но, в сложившихся условиях, судя по всему обсуждалась и невидимая глазу армянской общественности разборка между Симоняном и Григоряном. Впрочем, Армения является крайне зависимой страной и потому имя ее нынешнего премьер-министра будет определяться за пределами РА.

И тут стоит заметить, что совершенно очевидные амбиции стать будущим премьер-министром Армении имеет и действующий глава МИД этой страны Арарат Мирзоян. Он может напомнить о своих больших заслугах перед действующей властью. Ведь это он в апреле 2018 года, вместе с Леной Назарян, зажгли в зале заседаний парламента Армении "факел свободы". Вот так Григорян способствовал победе "бархатной революции" в РА.

И именно он, в прямом смысле слова, на своей шкуре почувствовал итоги поражения РА в 44-дневной войне. Как известно, 10 ноября 2020 года, около здания Национального Собрания Армении, Мирзоян был вытащен из автомобиля и избит демонстрантами, протестующими против подписания Николом Пашиняном трехстороннего заявления. Сам Никол Воваевич в те дни благоразумно скрывался от толпы.

Алену Симоняну и Армену Григоряну также удалось избежать тогда экзекуции. Но они оба являются членами той самой команды, которая спровоцировала 44-дневную войну, в ходе которой РА наносила ракетные удары по мирным азербайджанским городам, в итоге проиграв ее. Плюс, Григорян и сам, будучи уроженцем Ходжавендского района Азербайджана, запятнал себя службой в рядах "армии обороны" так называемой "нкр".

При этом, на данный момент, оба этих персонажа стоят приблизительно на одних и тех же позициях. Они оба выступают за скорейшее подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном. Они оба критикуют Россию и жаждут большей и скорейшей интеграции РА с Европой. По сути, они оба выступают ровно с тех же позиций, с коих выступает ныне и Никол Пашинян.

Но выступать и добиться реализации поставленной цели, как показывает опыт действующего армянского премьер-министра, это две большие разницы, как говорят на родине Жванецкого. Совет которого, как видим, активно игнорируют в РА. Впрочем, там ни у кого нет возможностей для маневра. Ведь Армения давно и прочно закрепила за собой статус государства-лузера региона. И единственный шанс на спасение в ее случае состоит в том, чтобы быстро добиться нормализации отношений с Азербайджаном и Турцией.

В Баку и Анкаре свои условия армянской стороне уже озвучили и отступать от них не собираются. Вот и приходится руководству РА теперь ужом вертеться на сковороде, пытаясь устранить все то, что мешает реализации мирной повестки, но вызывает истерику у так называемых "реваншистов". Как и кто в руководстве РА будет устранять эту проблему, Баку и Анкару особо не волнует. Наши страны уже доказали способность реализовывать все поставленные задачи и проекты без участия Армении и вопреки ее попыткам сопротивляться. Так было, есть и будет. Чем бы не закончился "бой бульдогов под ковром" в РА.