О Лилит Макунц и лошади из анекдота

Автор: Акпер Гасанов

"В худой котомке поклав ржаное хлебо, я ухожу туда, где птичья звон. И вижу над собою синий небо,косматый облак и высокий крон", таковы были строки из пародии на стихотворение Валентина Сидорова "Высокий звон":"Косматый облак надо мной кочует, и ввысь уходят светлые стволы". Автором пародии был писатель-сатирик Александр Иванов.

Не уверен, что в газете "Голос Армении" или на сайте 168.am знакомы с творчеством Сан Саныча, а тем паче Сидорова. Сомневаюсь и в том, что оно знакомо и послу РА в США Лилит Макунц. Тем не менее я наблюдаю за попытками создать пародию на дипломатическую и политическую деятельность с их стороны.

Получается, естественно, не так талантливо и задорно, как стихотворные пародии от Иванова.Но нечто вроде попытки "уйти туда, где птичья звон", мы наблюдаем.

С чего все началось? С того, что было опубликовано интервью с издателем и редактором газеты The California Courier Арутом Сасуняном. Носитель весьма эротической, как для уха человека привыкшего к русской речи фамилией, посетовал на полное бездействие посла РА в США Лилит Макунц. : "А Пашинян в курсе, что Макунц транжирит бюджетные деньги?", таков был заголовок этого материала.

Как пишет "Голос Армении", "оценив работу пашиняновской учительницы, в одночасье ставшей послом в столь важной стране, как США, как неудовлетворительную, Сасунян называет получаемую ею зарплату "растратой средств госбюджета Армении". Дальше больше. Мадам Макунц обвинили еще и в бездеятельности, ставя ей в пример активность посла Азербайджана в США Хазара Ибрагима.

"Лилит Макунц не имеет никакой связи с армянской общиной. Она не только не сотрудничает с общиной, но и не занимается собственно своими обязанностями, а именно: политической работой с Конгрессом США. Конгрессмены удивленно говорят: "Мы ни разу не видели посла Армении, между тем посол Азербайджана ежедневно бывает в Конгрессе, стучит во все двери, участвует во встречах, работает, делает то, что, как победившей стороне, может, и не нужно. А вот Армения, которая нуждается в такой работе, не делает ее", - рассказал редактор The California Courier.

После чего свой вердикт уже выносит "Голос Армении". "Но вот вынесенный в заголовок вопрос - "А Пашинян в курсе, что Макунц транжирит бюджетные деньги?", несмотря на все уважение к г-ну Сасуняну, звучит как минимум странно. Потому что спустя почти 6 лет власти "ГД" пора бы понять: Пашинян не только в курсе всего, что происходит в Армении и вокруг нее, он и его свора были приведены к власти внешними игроками именно с этими - антиармянскими целями", считают там.

Насчет того, что РА находится под внешним управлением- бесспорный факт. Который выставляет в нелепом свете всех тех, кто тиражирует чушь про превращение этой страны в "маяк демократии". В реальности, кем покровители РА ее назначат, тем она и будет. И в этом- главное ее отличие от Азербайджана, который проводит независимую, опирающуюся на национальные интересы нашей страны и нашего народа, политику.

Азербайджан блестяще противостоит проискам ангажированных армянским лобби политикам из разных стран, включая и США. Они ведь пытаются клеветать на Азербайджан, призывая к давления на страну, которая восстановила свою территориальную целостность ценой героизма и жизней лучших своих сыновей и дочерей . И вся эта циничная политика, при которой давление оказывается не на преступников, а на жертву преступления, были, есть и будут вне зависимости от фамилии посла РА в США.

И Азербайджан уже добился и будет добиваться в будущем всех поставленных целей, преодолевая все эти провокации. В том и состоит блестящая стратегия Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Реализовывают которую грамотно расставленные им кадры, в том числе и посол нашей страны в США. Что до Л.Макунц, которая переквалифицировалась из учительницы английского языка в дипломата, то глядя на нее вспоминается не стихотворение Сидорова и даже не пародия на него Иванова.

Вспоминается анекдот. Ипподром. Мужик стоит у букмекерского окошка и решает, на какую лошадь поставить. К нему подходит дряхлая костлявая кобыла и просит: "Поставь, добрый человек, на меня. Я хоть и страшненькая, но бывшая чемпионка, и сегодня в ударе, как никогда! Но на меня никто не ставит. Выиграю - сорвешь огромный куш!" Подумал-подумал мужик и решил поставить. В забеге старушка-кобыла пришла последней. Мужик бросается к ней и кричит: "Ну, что же ты меня надула?! Я так на тебя надеялся!", а она жует, смотрит на него грустными-грустными глазами и выдыхает в сердцах: "Ну, не шмогла я, не шмогла!".