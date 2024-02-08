Очередное соло национал-предателей: почему Али Керимли нужно переехать в Армению?

Автор: Акпер Гасанов

Возможно это прозвучит удивительно, но я благодарен Партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) и ее председателю Али Керимли за столь откровенное, яркое, бесспорное доказательство их антинародной сущности. Ни один критик этой партии не сумел бы это сделать круче, чем это сделала сама ПНФА, которая распространила заявление о непризнании результатов внеочередных президентских выборов 7 февраля.

Эта партия бойкотировала нынешние выборы главы государства и это единственная правда, содержащаяся в их заявлении. Но почему ПНФА пошла на этот шаг? Потому, что априори было понятно, что ее кандидат получит на нынешних выборах самый низкий результат. Вот ровно для того, чтобы не позориться официально, в ПНФА решили не участвовать в этих выборах главы государства. По сути, это было дезертирство с политического поля.

Но, мы же помним, что 11.000 армянских военнослужащих, бежавших с поля боя во время 44-дневной войны, затем пытались придать своему бегству характер едва ли не героический. Ровно так же действует ныне и ПНФА, не вызывая к себе никаких иных чувств, кроме презрения. Да и как можно испытывать что-то, кроме презрения к тем, кто так беззастенчиво лжет?!

Наглой и жалкой ложью является, например, утверждение ПНФА об "отсутствии условий для честной политической конкуренции" на нынешних президентских выборах. Это звучит нелепо в том числе и потому, что трое из кандидатов в президенты вышли из той же шинели Народного Фронта, что и Али Керимли- это Гудрат Гасангулиев, Фазиль Мустафа, Рази Нуруллаев. Но Али Керимли давно уже не интересует правда, он настолько часто привык нагло лгать, что это уже превратилось в привычку для главы ПНФА.

Ему ведь в реальности нечего сказать азербайджанскому народу, нечего предложить. В отличие от кандидатов в президенты. Мы услышали от них, в ходе дебатов, немало рациональных предложений. Особо этим запомнился Захид Орудж, который в итоге и занял второе место на нынешних президентских выборах. Но в ПНФА решили облить себя очередным ушатом помоев, заявив, что нынешние выборы "не отражают волю народа".

Осталось понять, о каком народе говорили в ПНФА. Да, нынешние выборы в Азербайджане не отражают волю армянского народа. В РА, в рядах мирового армянства действительно мечтали бы видеть во главе нашей страны такого национал-предателя, как Али Керимли. Но этим мечтам никогда не суждено сбыться. Азербайджанский народ никогда не отдаст голосов за тех, кто отрицал возможность победы нашей страны над Арменией в ходе 44-дневной войны, кто лгал о ее ходе, кто целенаправленно пытался и пытается до сих пор девальвировать итоги нашей общенациональной, великой победы!

ПНФА, такими своими действиями, обесценило и вклад в победу представителей разных партий, включая ее собственную. Это было предательство всего, чего только можно! А еще- это презентация Али Керимли в роли эксгибициониста, старающегося привлечь к себе внимание тем, что голышом разгуливает по улицам. Образно говоря, конечно. Но ничего более точного для сравнения на ум не приходит.

Потому, что активность избирателей по стране на внеочередных президентских выборах составила 76,73 процента. Люди стояли в очередях, чтобы проголосовать на нынешних выборах. И не видеть все это - значит быть или слепым или лжецом. Али Керимли не слепой. Он не мог не видеть и того, как в Баку, Гяндже, Шуше и иных городах страны люди вышли на улицы, чтобы отпраздновать итоги нынешних президентских выборов.

Они скандировали имя действующего Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Точно так же, как это было по окончании 44-дневной войны, в ходе которой была освобождена и великая Шуша. Да, именно с именем Ильхама Алиева связана наша великая победа, полное восстановление суверенитета и территориальной целостности Азербайджана. Именно благодаря ему нынешние президентские выборы прошли на всей территории страны, включая и освобожденный Ханкенди.

Но именно эта великая победа стала настоящим горем не только для мирового армянства, но и для Али Керимли и ПНФА. В итоге, армянская сторона вопит на весь мир о "незаконности" выборов в Ханкенди, а Али Керимли пищит про то, что выборы были "нелегитимными". Его писк звучит особо нелепо после того, как даже не дожидаясь окончательных, официальных итогов президентских выборов в нашей стране, действующего Президента Азербайджана Ильхама Алиева с блестящей победой поздравили президент братской Турции Реджеп Тайип Эрдоган, председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, президент Ирана Сейид Эбрахим Раиси, президент Сербии Александар Вучич, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев.

А потом уже были поздравления от президента России Владимира Путина и президента Украины Володимира Зеленского, от лидеров огромного числа самых разных стран мира. Все они заявляли, что ценят личную дружбу с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Все они подчеркивали его личный, исторический вклад в развитие современного Азербайджана, в превращение нашей страны в государство-победителя. И это та правда, которую никак не может принять Али Керимли. Каждое выступление которого, как и каждое заявление ПНФА, превращаются в очередной сеанс национал-предательства с элементами отрицания существующей реальности. И с таким репертуаром им всем давно уже нужно отказаться от азербайджанского гражданства, попросив гражданство Армении. Получив которое Керимли и его приспешникам нужно записаться в ряды армянских "реваншистов". Ведь даже руководство РА не отрицает уже новых реалий, созданных Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.