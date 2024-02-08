Автор: Акпер Гасанов

В 2024 году в более чем 60 странах мира состоятся президентские выборы, а также выборы в местные и законодательные органы власти. В голосовании примут участие около 4 миллиардов человек, то есть половина населения Земли. Эти цифры говорят о многом. К примеру о том, что абсолютно очевидным является предвзятое отношение к внеочередным президентским выборам в Азербайджане со стороны давно ангажированных критиков нашей страны.

Я напомню, что президентские выборы уже состоялись в Финляндии. Во второй тур, который состоится в воскресенье, 11 февраля 2024 года, вышли бывший премьер Александр Стубб от правящей Коалиционной партии и бывший министр иностранных дел Пекка Хаависто от избирательного объединения и "Зелёных". Кроме того, из европейских стран президента будут выбирать в Словакии (март), Северной Македонии (апрель), Литве (май), Исландии (июнь), Молдове (осень), Румынии (ноябрь).

Но почему-то только к президентским выборам в нашей стране было приковано нездоровое внимание. Совершенно очевидно, что они будут подвергнуты критике со стороны ПАСЕ. И это будет очередной пример политического маразма, учитывая то, что наблюдателей от Ассамблеи не было на нынешних выборах главы нашего государства. Их не допустили до выборов совершенно справедливо, учитывая предвзятую позицию ПАСЕ по отношению к Азербайджану, которая выразилась в принятии двух антиазербайджанских резолюций. Одна из них была принята после победы Азербайджана в 44-дневной войне, а вторая - после блестяще проведенной, однодневной антитеррористической операции в Карабахском экономическом регионе.

Их происки выглядят цинично, омерзительно и жалко. А главное - бессмысленно. Об этом свидетельствовало и то, что впервые в новейшей истории Азербайджана президентские выборы прошли на всей территории страны. Избирательные участки открылись в Шуше, Ханкенди, Агдере, Физули, Лачине, Зангилане и Губадлы. Сказать, что это счастье для каждого азербайджанца, значит ничего не сказать. И плевать каждый из нас хотел на выкрутасы кучки провокаторов в ПАСЕ!

Азербайджан доказал правильность эволюционного, а не революционного пути развития. Само время, как наиболее справедливый арбитр, доказало правоту этого пути, за который, как я прекрасно помню, активно ратовали отечественные "радикальные оппозиционеры". Они проявили свою сущность в ходе и после 44-дневной войны, вначале отрицая способность Азербайджана одержать победу над Арменией, а после того, как эта победа имела место, начав грязную кампанию обесценивания этого исторического триумфа.

Сколько лжи было ими озвучено! И именно это, неготовность и неспособность разделять радость своего народа по поводу великой победы и сделало "радикалов" настоящими изгоями. Их неучастие в нынешних выборах - это вынужденная капитуляция и доказательство неспособности к честной политической борьбе. А еще - свидетельство их неспособности понимать причины, по которым выбор подавляющего большинства наших граждан был сделан за действующего Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Хотя тут все более, чем очевидно. Азербайджан является первым и единственным государством, которое восстановило свои суверенитет и территориальную целостность, причем сделав это вопреки планам всех трех стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ - США, России и Франции. Противостоять им всем мог только политический деятель мирового масштаба. Именно таковым и является Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Мы видим, как и сейчас против нашей страны развернута грандиозная кампания лжи. Во главе этой кампании шествует макроновская Франция. Но и тут мы видим, что Азербайджан не только пресекал провокации официального Парижа, но и сформировал коалицию из стран, которые пострадали от колониальной политики Пятой Республики. И сегодня голос этих стран звучит очень громко, заставляя руководство Франции нервно оправдываться. И в этом тоже - личная заслуга Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Он сегодня вместе со всей семьей проголосовали в Ханкенди. В городе, который долгие годы был под армянской оккупацией, являясь местом дислокации карабахской хунты. Бывшим лидерам которой приходится ныне грустить, вспоминая о прежних днях, находясь в Баку, в ожидании справедливого суда над собой. И то, что виновные в разжигании сепаратизма, в совершении большого числа преступлений против Азербайджана и азербайджанцев арестованы и доставлены в Баку - еще один пример, продемонстрированный нашей страной всему миру.

Это пример того, как нужно отстаивать национальные интересы своей страны, как нужно бороться с сепаратизмом и терроризмом, как нужно добиваться исторических побед, которые уже имели место и которые еще произойдут. Освобожденный Карабах уже поражает воображение темпами своего возрождения, которые заставляют нервничать мировое армянство и их приспешников, являясь предметом гордости для азербайджанцев.

В том числе и для проживающих вне Азербайджана граждан республики. Которые сегодня пришли на избирательные участки в разных странах мира, чтобы отдать свой голос за счастливое будущее своей Родины. Которое будет достигнуто благодаря стратегии действующего Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Который всегда знал и знает, что, когда и как нужно делать.