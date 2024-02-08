Президент Ильхам Алиев победил на выборах при рекордно высокой явке избирателей

В Азербайджане завершились президентские выборы. Победителем стал действующий глава государства Ильхам Алиев, который при рекордно высокой явке избирателей набрал более 92 процентов голосов. Как сообщает Day.Az, об этом говорится в статье, опубликованной в издании "Российская газета".

В газете отмечается, что выборы 7 февраля называют началом новой эры Азербайджана. По данным ЦИК республики, для обеспечения прозрачности процедуры голосования было зарегистрировано свыше 90,3 тысячи наблюдателей, из них 790 зарубежных из 89 государств. Аккредитовано 109 международных СМИ. А на избирательных участках было установлено свыше тысячи веб-камер, которые вели прямые трансляции на сайте ЦИК.

"Были и довольно интересные ноу-хау. Например, чтобы исключить возможности незаконного повторного голосования, на входе в участки у каждого избирателя сканировали большой палец и заносили его биометрические данные в специальную базу. Войти повторно на какой-либо участок и проголосовать второй раз, таким образом, было невозможно", - отмечается в статье.

В статье также приводятся слова генерального секретаря Содружества независимых государств Сергея Лебедева.

"Мы провели тщательный анализ процессов выдвижения и регистрации кандидатов. И абсолютно ответственно говорим, что выборы состоялись на конкурентной основе. Само голосование проходит организованно, при большой явке. Это свидетельствует о намерениях граждан республики сделать все для того, чтобы в стране царили мир, стабильность и спокойствие. В рамках предвыборной агитации всем семи кандидатам были предоставлены равные возможности, доступ в СМИ, на телевидение и в центральную прессу. В республику приехало очень много иностранных наблюдателей и из ОБСЕ, Шанхайской организации сотрудничества, Организации тюркских государств и других. Это говорит о том, что интерес к выборам в Азербайджане весьма высокий", - сказал генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

Отметим, что 7 февраля в Азербайджане прошли внеочередные президентские выборы.

За пост президента боролись 7 кандидатов.

Согласно данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), Ильхам Алиев лидирует на выборах президента Азербайджана с 92,05% голосов после обработки 93,35% бюллетеней.

Захид Орудж получил 2,19% голосов, Рази Нуруллаев - 0,8%, Фазиль Мустафа - 2%, Эльшад Мусаев - 0,67%, Гудрат Гасангулиев - 1,76%, Фуад Алиев - 0,53% голосов.

По результатам exit poll, проведенного американской организацией "Oracle Advisory Group" совместно с Лигой защиты трудовых прав граждан, 93,9 процента избирателей проголосовали за Ильхама Алиева.

По данным ООО "Центр социологических исследований", 92,4% избирателей проголосовали за Ильхама Алиева.

По результатам exit poll Мониторингового центра "Rəy", 92,6 процента избирателей проголосовали за Ильхама Алиева.

Впервые в истории независимого Азербайджана выборы охватили всю территорию страны, в том числе освобожденные от оккупации земли. На освобожденных от оккупации территориях были созданы 26 избирательных участков.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!