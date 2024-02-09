Азербайджан решительно отверг и осудил заявление Мирзояна

Азербайджан решительно отвергает и осуждает заявление министра иностранных дел Республики Армения Арарата Мирзояна в адрес Азербайджана на церемонии, посвященной присоединению Армении к Римскому статуту Международного уголовного суда.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.

"Эти высказывания еще раз демонстрируют, что присоединение Армении к Римскому статуту Международного уголовного суда является попыткой использовать эти институты для своих необоснованных претензий, злонамеренных действий, пропаганды ненависти, дезинформации и неверного толкования международного права", - говорится в заявлении.

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