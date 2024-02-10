Французский дипломат подчеркивает большой интерес и высокую активность на президентских выборах в Азербайджане

7 февраля в Азербайджане прошли внеочередные президентские выборы, которые многие назвали победными в связи с освобождением Карабаха и семи прилегающих районов.

Стоит отметить, что это были первые президентские выборы в истории независимого Азербайджана, которые проводились на всей территории страны. Кроме того, бывшие вынужденные переселенцы впервые проголосовали в своих родных городах.

Кроме того, своим правом участвовать в выборах могли воспользоваться и проживающие в Карабахе армянские граждане Азербайджана.

В беседе с корреспондентом Azernews доцент Университета ADA, научный сотрудник Института развития и дипломатии Максим Гауин отметил, что полное освобождение Карабаха, рост ВВП вполне ощутимы, особенно на фоне строительства новых зданий, дорог, заводов, магазинов, а также реконструкции ранее оккупированных территорий.

Однако международная обстановка определенно более напряженная; точнее, война против Украины продолжается; союзники Ирана подвергаются бомбардировкам со стороны США и Великобритании в отместку за удары по американской армии и гражданским судам. Все эти события отчетливо демонстрируют стабильность Азербайджана. Очевидно, что усилия с 1990-х годов привели к желаемым результатам.

"Я могу говорить в основном о Баку, потому что это город, где я работаю и живу. Интерес к выборам был высоким. В магазинах были установлены плакаты, напоминающие гражданам о дате выборов и призывающие население голосовать. Я заметил, что многие вокруг меня изъявляли желание пойти на выборы. Это можно назвать энтузиазмом по поводу выборов. Массовое участие населения само по себе является очень позитивным фактором", - сказал Гауин.

Эксперт отметил, что это первые выборы, которые прошли на всей территории Азербайджана. Даже во времена первой независимой республики (1918-1920 гг.) Азербайджан боролся за контроль над значительной частью своей территории: не только Зангезура, утраченного в результате советизации Южного Кавказа, но и Карабаха. Тогда настоящих выборов не было до распада Советского Союза.

"Теперь народ Азербайджана принял решение без бремени оккупации, без разочарования периода 2020-2023 годов, когда незаконные сепаратистские режимы продолжали свои провокации. Я всегда буду помнить дискуссию, состоявшуюся сразу после того, как сепаратисты подняли белый флаг, со студентами АДА. Они были поражены тем, как все закончилось всего за 24 часа. Кто бы сделал ставку на такой исход год назад? Грузия, Молдова и Украина смотрят на вашу страну и мечтают о скором проведении выборов в аналогичном контексте", - заключил Максим Гауин.