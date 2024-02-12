Телеканал «Россия-1» показал сюжет о президентских выборах в Азербайджане

В эфире телеканала "Россия-1" показан сюжет о состоявшихся в Азербайджане президентских выборах.

Как передает Day.Az, в репортаже отмечается, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев одержал победу на выборах за явным преимуществом.

Представляем вниманию читателей видеоматериал "Россия-1":

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