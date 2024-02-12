https://news.day.az/politics/1636586.html Телеканал «Россия-1» показал сюжет о президентских выборах в Азербайджане - ВИДЕО
Телеканал «Россия-1» показал сюжет о президентских выборах в Азербайджане - ВИДЕО
В эфире телеканала "Россия-1" показан сюжет о состоявшихся в Азербайджане президентских выборах.
Как передает Day.Az, в репортаже отмечается, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев одержал победу на выборах за явным преимуществом.
Представляем вниманию читателей видеоматериал "Россия-1":
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