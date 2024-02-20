Правительство Армении не может представить конкретную позицию.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом сказал заместитель директора АМИ Trend, руководитель медиа-платформы "Turkic.World", политический обозреватель Руфиз Хафизоглу.

"После триумфа в Карабахе Азербайджан заявил, что миссии всех посредников потерпели фиаско. Азербайджан доказал, что может решить свою проблему без посредников, что мы и сделали. Армения находится под давлением и влиянием Запада. На встрече в Мюнхене Пашинян был в абсолютно проигрышном положении. Армения и впредь будет прибегать к провокациям, но дело в том, что правительство Армении не может представить конкретную позицию", - отметил Р.Хафизоглу.

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