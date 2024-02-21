COP29 в Баку докажет всему миру, насколько приоритетной является «зеленая» экономика для Азербайджана

Несмотря на многочисленные нововведения Израиля, направленные на борьбу с изменением климата, неслучайно конференция COP29 пройдет не в этой стране, а в богатой нефтью, гордящейся своим экологическим прогрессом, стране - Азербайджане.

Как сообщает Day.Az, об этом написала учредительница и генеральный директор "Дипломатического центра Доны Грасиа", известный политический обозреватель и журналист Рейчел Авраам в статье, опубликованной в популярном в ее стране издании Israel National News.

В статье "Почему Израиль должен интересоваться проблемой изменений климата?" отмечается, что Азербайджан, который до сих пор успешно проводил множество международных мероприятий, уделяет большое внимание "зеленой" энергии и возобновляемым источникам энергии, и данная политика является одним из приоритетных вопросов для правительства Азербайджана. Таким образом, очевидно, что азербайджанское правительство в последнее время вложило значительные инвестиции в развитие "зеленой" энергии и возобновляемых источников энергии. Все системы в Карабахе также построены по новым стандартам.

При этом отмечается, что Азербайджан всегда держит в центре внимания цели устойчивого развития. С момента своего предложения Азербайджан является одной из стран, которая активно поддерживает и продвигает эти цели с различных направлений, и в этом отношении проведение конференции COP29 можно рассматривать как логическое продолжение стратегии страны по переходу к "зеленой" экономике.

Израильский политолог подчеркивает, что 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - COP29 докажет всему миру, насколько приоритетной является "зеленая" экономика для Азербайджана, являющегося страной с богатыми ресурсами нефти и газа.

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