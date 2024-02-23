Фуад Мурадов посетил Польшу

Начался визит председателя Государственного комитета по работе с диаспорой Фуада Мурадова в Польшу.

Как передает Day.Az, сначала председатель комитета побывал в посольстве Азербайджана в Польше, вместе с послом Наргиз Гурбановой посетил установленный здесь бюст великого лидера Гейдара Алиева.

Затем председатель комитета побывал в функционирующем в Варшаве Доме Азербайджана. В ходе беседы с представителями азербайджанской общины он отметил, что комитет всегда готов оказать поддержку укреплению связей соотечественников, проживающих за рубежом, с Родиной, подчеркнул значение увеличения количества домов Азербайджана в целях обеспечения солидарности наших земляков, рассказал о работе действующих домов, реализованных комитетом проектах, запланированных мероприятиях, связанных с 32-й годовщиной Ходжалинского геноцида. Было отмечено, что Xoджалинская трагедия является актом геноцида, учиненным Арменией против этнических азербайджанцев, что представители диаспоры ежегодно проводят различные мероприятия, посвященные годовщине геноцида.

В ходе беседы были проведены взаимные обсуждения относительно интеграции азербайджанской общины в Польше в местное общество, успехов молодежи в области науки, образования и других сферах, расширения диаспорской деятельности членов общины, повышения активности на информационных платформах, создания новых механизмов единства, точного определения целей диаспорского движения.

В рамках визита председатель комитета встретился с заместителем министра иностранных дел Республики Польша Хенрикой Мощицкой-Дендиш. Поприветствовав гостей, заместитель министра выразила надежду, что многовековые отношения дружбы и сотрудничества между Польшей и Азербайджаном со временем станут еще крепче, констатировала, что интеграция азербайджанской общины в польское общество находится на высоком уровне.

Хенрика Мощицкая-Дендиш сказала, что основу государственной политики, связанной с проживающими за рубежом поляками, составляют пропаганда польского языка и истории, культурного наследия, репатриация поляков, улучшение их благосостояния и другие вопросы, что с этой целью реализуются проекты в странах с компактным проживанием поляков.

Фуад Мурадов в свою очередь проинформировал заместителя министра о направлениях деятельности комитета, осуществляемых крупных проектах, роли азербайджанской диаспоры в отношениях между народами, меморандумах, подписанных с целью сотрудничества со структурами зарубежных стран, ответственными за вопросы диаспоры, в том числе диаспорской политике нашей страны, постоянной заботе нашего государства об азербайджанцах, проживающих за рубежом. Встреча завершилась взаимным обменом мнениями.

Председатель комитета также встретился с председателем Комитета по вопросам эмиграции и контактам с поляками, проживающими за рубежом, Сената Республики Польша Богданом Борусевичем. Поприветствовав гостей, Богдан Борусевич отметил, что сотрудничество между Азербайджаном и Польшей успешно продолжается в различных сферах, и рассказал о работе комитета.

Председатель Государственного комитета подробно говорил о деятельности комитета, интеграции проживающих в Польше азербайджанцев в местное общество, их вкладе в экономику этой страны, возможностях, созданных для эффективной работы диаспоральных организаций, Доме Азербайджана, функционирующем в столице Варшаве, а также втором Доме Азербайджана, который откроется в ближайшие дни в городе Краков. Было подчеркнуто, что в этих домах проводятся многочисленные культурные мероприятия, действуют языковые курсы. Коснувшись условий, созданных в Азербайджане для польской общины, председатель комитета констатировал, что поляки полностью интегрировались в азербайджанское общество, что Азербайджан является толерантным государством, поддерживающим мир и спокойствие в регионе и на всей планете и предложившим Армении мир после Второй Карабахской войны.

На встрече также состоялся взаимный обмен мнениями о регулировании вопросов миграции, правах мигрантов, рабочих визах. Было доведено до внимания, что вот уже несколько лет по инициативе Координационного совета азербайджанцев Польши и при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой для оказания юридической помощи проживающим в Польше азербайджанцам, а также обучающейся здесь молодежи предоставляются совершенно безвозмездные адвокатские услуги.

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