То, о чем никогда не расскажут Макрон и Боррель: чудовищные преступления Армении

Автор: Акпер Гасанов

В то время, как Франция продолжает активно вооружать Армению , очевидно готовя ее к новой войне против нашей страны, обнаруживаются все новые подтверждения чудовищных преступлений, совершенных РА против азербайджанского народа. Так, в Министерстве обороны Азербайджана сообщили об обнаружении неразорвавшихся боеприпасов в Агдамском районе.

Артиллерийские снаряды различного калибра, ручные гранаты и другие боеприпасы, обнаруженные инженерно-саперными подразделениями азербайджанской армии, были изъяты с соблюдением мер безопасности.К счастью, их удалось обнаружить вовремя, до того, как они принесли очередную смерть. А ведь именно с этой целью армянские оккупанты их там заложили. Они жаждали убить как можно азербайджанцев только за то, что они азербайджанцы.

В этой связи напомню, что число жертв минного террора в Азербайджане продолжает расти и что Армения за 30 лет оккупации заложила на азербайджанских землях миллионы мин. . Об этом помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев написал недавно на своей странице в соцсети Х.

Он подчеркнул, что итоги расследований минных инцидентов свидетельствуют о том, что большинство взрывов происходили за линией соприкосновения .Это доказывает, что мины были заложены преднамеренно и без разбора, в качестве "оружия массового поражения", с целью подвергнуть мирное население террору, совершить убийства и лишить их права на возвращение", - говорилось в публикации.

Также напомню, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев также неоднократно поднимал данную тему.. Глава нашего государства регулярно напоминал мировому сообществу о том, что Азербайджан входит в число самых загрязненных минами стран планеты.По подсчетам международных специалистов, Азербайджану для решения минной проблемы потребуются почти 30 лет и более $25 млрд.Вот, каков ущерб, нанесенный Арменией нашей стране. Но, увы и ах, никто не наложил санкции на РА за столь чудовищное преступление.

Более того, никто не наложил санкций на Армению и за совершенный ею Геноцид в Ходжалы.И это при том, что сам факт данного преступления против человечности, с момента осуществления которого скоро минет уже 32 года, неоспорим.Несспоста же 7 февраля 2013 года Комитет по иностранным делам Парламента Чехии принял резолюцию, в которой осуждаются любые этнические чистки, массовые убийства и геноцид мирного населения, в контексте которой события в Ходжалы расцениваются как преступление против человечности.

Аналогичные документы приняты и парламентами иных стран мира, а также международных организаций. Но не было никаких санкций против Армении, как государства. Даже адресных санкций против лиц, виновных в этом преступлении, США и ЕС не ввели. И это несмотря на то, что третий президент РА Серж Саргсян открыто признался в том, что Геноцид в Ходжалы был совершен для того, чтобы у азербайджанцев не было сомнения в том, что армяне готовы убивать мирное население.

А тем временем, обнаруживаются все новые свидетельства того, что реальный масштаб преступлений армянской стороны еще до конца не известен. Так, 21 февраля в Ходжалинскую районную прокуратуру поступила информация о массовом захоронении, обнаруженном во время земляных работ, проводимых в рамках строительно-восстановительных работ в центральной части (вблизи бывшей ковровой фабрики) освобожденного от оккупации города Ходжалы.

В результате проведенных до настоящего времени процессуальных действий было установлено, что обнаруженные на территории человеческие останки принадлежат как минимум четырем лицам (в том числе, предположительно, 1 ребенку примерно 4-5 лет), что их подвергали пыткам, связав веревками, и они были захоронены больше 25 лет назад. От просто прочтения этих строк волосы на голове становятся дыбом!

Но в том-то и дело, что в настоящее время продолжаются работы по полному исследованию места захоронения. И не исключено, что окончательные данные этих работ будут еще более шокирующими. Конечно же, об этих преступлениях армянской стороны никогда и нигде не расскажет президент Франции Макрон, который вооружает РА и готовит ее к новым преступлениям.

Никогда не осудит Армению за все ее преступления , включая Геноцид в Ходжалы и минный террор и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, который собирается посетить Ереван. Наоборот, Макрон и Боррель, как и многие иные адвокаты страны-оккупанта, вовсю оправдывают ее и даже готовят для РА бонусы в виде либерализации визового режима. Это и есть аморализм во весь рост! Это и есть поощрение преступников на новые преступления!