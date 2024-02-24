https://news.day.az/politics/1640045.html Омбудсмен Азербайджана обратилась к международным структурам в связи с Ходжалинским геноцидом - ВИДЕО
Омбудсмен Азербайджана обратилась к международным структурам в связи с Ходжалинским геноцидом - ВИДЕО
Аппарат омбудсмена Азербайджана подготовил видеоролик "Голос Ходжалы", посвященный 32-й годовщине Ходжалинского геноцида.
Как сообщает Day.Az, в видеоролике омбудсмен Сабина Алиева обращается к мировой общественности и международным структурам.
С.Алиева подчеркнула важность оказания поддержки Азербайджану в привлечении к ответственности лиц, причастных к совершению Ходжалинского геноцида.
Представляем вниманию этот видеоролик.
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