Армения становится пристанищем для шпионов из Франции

Автор: Эмин Севдималиев

Французская пресса раскрыла неизвестные до этого момента подробности сотрудничества между Францией и Арменией. Как сообщает издание Agoravox, Ереван и Париж подписали пакет документов, в число которых входит соглашение о сотрудничестве между разведовательными органами двух стран. В статье отмечается, что Франция будет передавать Армении спутниковые данные, содержащие информацию "о военно-политической ситуации по периметру армянских границ", взамен управление внешней разведки Франции DSGE будет собирать разведданые по четырем странам : Азербайджан, Турция, Иран и Россия.

Факт договора дает нам возможность оценить, а точнее более детально рассмотреть процессы, которые происходят в Армении и сделать выводы о возможном влиянии этих трансформаций на будущее региона и динамику изменения баланса сил.

Франко-армянский ревизионизм

Сентиментальные и эмоциональные решения во внешней политике являются очень редким и практически мифическим явлением. И договоренность между Ереваном и Парижем не является бескорыстной помощью одной стороны другой. Скорее, это больше напоминает "брак по расчету", а не бесконечную любовь до гроба. Договоренность между сторонами, на бумаге, преследует явную цель - укрепить свои позиции по отношению к стратегическим противникам. Армения надеется получить ценные разведданные, а Франция получит источник информации против стран, которые являются главным препятствием для расширения французского влияния в регионе.

Франция видит в этом альтернативу системе, которая не работала все эти годы - взаимодействие с равными партнерами, среди которых Париж был более равным. Такой подход не принес желаемого эффекта в силу многих причин, обсуждение которых заслуживает более подробного и детального анализа. Однако, такой "режим сотрудничества" не давал желаемого эффекта в силу его долгосрочной направленности. Многочисленные внешнеполитические проколы Парижа в Африке стали одной из причин, подтолкнувших Европейскую страну к поиску альтернативы.

И в это время удачно, с точки зрения Франции, сложились события на Южном Кавказе. Баланс сил в регионе переместился против Армении в сторону Азербайджана, а отказ России подыгрывать Армении и воевать на ее стороне в Карабахе привели к разочарованию в союзнике. В результате, Еревану понадобился новый защитник. На эту роль проходили кастинг, в разное время, Иран, Франция, и прочие западные страны.

В результате французам удалось установить свой контроль над Арменией в силу того, что Париж продемонстрировал открытую поддержку армянской позиции, а французский МИД выступал в качестве продолжения армянского внешнеполитического ведомства.

Сложившиеся обстоятельства создали в Париже и Ереване восприятие того, что совместные усилия по дискредетации Азербайджана помогут попытке политического ревизионизма в регионе.

Надо отметить, что восприятие это было ошибочным. Можно рассуждать о том, что Армения не имеет рычагов против Азербайджана, а дипломатические попытки Франции повлиять на ситуацию через совбез ООН были провально идеей, так как международное сообщество не стало бы заниматься дискредитацией столь крупного органа ООН.

Но дело даже не в этом. Важный элемент, который не учли в своем анализе французские специалисты, завязан на уровне сотрудничества Азербайджана с соседними странами. Баку имеет высокий уровень парнерства с Турцией, Ираном и Россией. А попытка ревизионизма в отношении Баку ударяет по интересам других стран, что еще больше осложняет дипломатические позиции Франции.

Таким образом, Франции не удалось добиться желаемого эффекта с помощью дипломатических шагов. Документ о сотрудничестве между Арменией и Францией является переходом к более решительным действиям.

Однако, политический ревизиниозм Франции и Армении будет весьма тяжело выполнимым предприятием. Весьма вероятно, что страны, против которых направлено сотрудничество Парижа и Ереван предпочтут более глубокое и субстантивное сотрудничество против двух ранее упомянутых столиц. Такой подход позволит сбалансировать неудобства, которые создает сотрудничество армянских и французских спецслужб. Также не стоит исключать того, что дипломатические отношения между Анкарой, Баку, Тегераном и Москвой станут еще более тесными.

А в Ереване просчитали все риски?

Сотрудничество с французскими спецслужбами может создать проблемы и для Армении. Несколько проблем, и некоторые очень серьзные. Во-первых, партнерство между спецслужбами Еревана и Парижа нельзя рассматривать как партнерство в классическом понимании этого слова. Важно понимать, что в этом аяльянсе ведомой стороной будет именно Армения, так как этот союз призван продвигать интересы Франции больше, чем интересы Армении. Таким образом, армянские спецслужбы станут зависимыми от французов и их недоработки, в силу отсутствия глубокого понимания специфики региональной динамики и слишком большой территории, которую необходимо покрывать, приведут к внешнеполитическим ошибкам Армении.

Вторая причина связана с первой. Армения теряет возможность выстраивать внешнеполитические связи с соседями так, как посчитает рациональным. Предоставление своей территории для шпионства против четырех стран станет серьезной причиной для ухудшения отношений с ними. А в будущем Еревану будет сложно восстановить отношения после такого враждебного поступка.

В этом контексте особенно интересно отметить, что армяне очень недипломатично поступили по отношению к Тегерану, фактически пригласив разведку западной страны к границам Ирана. И если ранее эта граница была для Ирана безопасной, то наличие французских спецслужб увеличит геополитические риски и приведет к ответным шагам Ирана.

Что подводит нас к третьему пункту. Армения рискует стать полигоном битвы разведслужб нескольких стран. Россия и Иран непременно усилят работу ответственных органов в Ереване. Все это негативно скажется на стабильности страны и политической системы с большим риском серьезных сдвигов.

Причиной для такого пессемистичного анализа для Армении является то, что Ереван создал условия для расширения конфликтного потенциала в силу того, что появление в региональной динамики нового участника увеличивает количество потенциальных враждебных взаимоотношений с другими странами. Учитывая то, что Ереван не обладает необходимыми рычагами и инструментами влияния для минимизации рисков для себя, одной из пострадавших сторон в этом противостоянии и будет Армения.

Также, в рамках этой дискуссии необходимо отметить, что Армения остается страной, экономически зависящей от России. В тоже время Армении необходимо сохранить положительные отношения с Ираном, так как иранская граница - один из двух открытых для Еревана путей связи с внешним миром. А если добавить к вышесказанному поставки вооружения и сотрудничество с спецслужбами Франции, то Армения ставит себя в ситуацию, в которой рано или поздно придется пожертвовать чем-либо.

Анализ ситуации указывает на то, что в этом партнерстве Париж берет на себя очень ограниченное количество рисков, получая больше выгоды, чем получает Армения. Эта ассиметрия связана с тем, что отсутствием у Еревана возможностей следовать тому курсу, который в Армении считают правильным, в силу более слабых позиций страны. И именно слабость страны, совмещенная с ее амбциями создают туманные перспективы для Армении. Создав условия для работы французских спецслужб против России и Ирана, двух стран, которые в Армении называли союзниками в разное время, Ереван усложняет свою геополитическую ситуацию, фактически, переходя в открытую вражду со всеми своими соседями.