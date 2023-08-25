Франция присоединяется к манипуляции Совбезом ООН

Автор: Эмин Севдималиев

Армения пытается реабилитироваться за провал в Совбезе ООН. В этот раз при помощи Франции, которая, по идее, должна обеспечить дипломатическую поддержку Еревану. По имеющимся даным, Париж уже начал основные шаги в этом направлении, которые, как надеятся в европейской столице, приведут к более ощутимым результатам на дипломатическом поле. Однако, совместная попытка Франции и Армении является предприятием с весьма сомнительным ожидаемым исходом по ряду причин. Попробуем рассмотреть более детально некоторые проблемы.

Французская газета Le Figaro пишет, что Париж и крупные французские регионы, со своей стороны, на следующей неделе отправят гуманитарный конвой в Армению. Но это не является самой интересной частью статьи. Более важным является то, что Франция готовится подать резолюцию в Совбез.

Таким образом, мы знаем о намерениях. Но какие аргументы будут предоставлены?

Вероятно, что Париж и Ереван будут продвигать уже известные аргументы о "блокаде", "голоде" и "геноциде". И если первые два аргумента были развеяны на предыдущем заседании совбеза, то третий аргумент парировал известный специалист по праву Родни Диксон. Для того, чтобы реанимировать обмен мнениями вокруг первых двух пунктов аргументативной базы Франции и Армении сперва придется ответить на контр-аргументы азербайджанской стороны. Весьма сомнительно, что дуэт Парижа и Еревана станет вести дискуссию аппелируя к международному праву, так как, это превратится в заранее проигранную схватку.

С момента предыдущей дискуссии по ситуации в Карабахе прошло очень мало времени, что означает то, что ситуация на земле осталась без изменений. Отсутствие новых переменных означает, что дипломатам придется оперировать имеющимися фактами, которые явно указывают на надуманность армянской аргументации. Также необходимо отметить то, что прошедшее заседание в Совете Безопасности явно указало на то, что приоритетом для международного сообщества остается соблюдения принципа территориальной целостности Азербайджана. Такой подход логичен, так как альтернатива является более непредсказуемой для долгосрочного развития региона в силу потенциального "перехода" конфликта на другие территории, при гипотетическом нарушении территориальной целостности.

Фактор геополитики

Если рассматривать ситуации с точки зрения геополитики, то тут ситуация приобретает более яркий окрас. В последнее время Ереван совершил много дипломатических ошибок, на которые Запад не отреагировал, но имеет о них информацию. Если создать положительный политический дискурс на Западае Армении помогают купленные специалисты и лобби, то с экономической составляющей все плохо. Ведущие западные издания часто пишут о том, что Армения замешана в схемах по обходу санкций. И если пока Ереван не стоклнулся с "убеждающими" мерами Запада, это не означает, что страна в безопасности.

Второй момент - близкая дружба Армении с Ираном. На западе понимают, что сближение Армении и Ирана опасно, так как Тегеран получает потенциальную точку доступа для увеличения своего влияния в регионе, в случае если в противостоянии Азербайджана и Армении западом будет оказана поддержка Еревану. Если это случится, то западные страны полностью потеряют возможность влияния на Южном Кавказе, в силу присутствия России и увеличения влияния Ирана.

Как бы сложно не было признавать, международная политика - холодная пустыня, в которой выживает только тот, кто руководствуется рациональным подходом. А рациональный подход гласит, что Армения не может ничего предложить какой-либо стране, кроме некоторого количества голосов диаспоры. Это важно для политиков на индивидуальном уровне, но не на национальном или глобальном уровне. К примеру, обратите внимание на президента Макрона. Глава французского государства, отвечая на вопрос журналиста местного издания Le Point о докладе бывшего прокурора МУС, в котором тот расценивает ситуацию в Карабахе как "геноцид", опроверг такой подход: "Я бы воздержался от слишком поспешного употребления этого термина", - сказал французский лидер.

Конечно, дискурс анализ не является лучшим и самым надежным методом анализа международной политики в силу ограничений, которые имеет этот метод. В конце-концов, даже политики могут иметь причины говорить то, что они говорят, не важно правда это или нет. Однако слова французского президента указывают на то, что он оставляет пути для отступления. И делается это именно с точки зрения геополитических факторов. Ведь Баку является важным поставщиком энергоресурсов на европейские рынки. Читатель может возразить, что из-за национальной стратегии Франции, известной как план Месмера, которая направлена на развитие ядерной энергетики и обеспечение энергетической независимости Франции, страна не сильно нуждается в азербайджанских ресурсах.

Но это будет лишь отчасти истиной. Ведь остальные страны ЕС нуждаются в азербайджанских ресурсах, и если их не станет, то экономики этих стран сильно пострадают. Это ударит по интересам французского бизнеса в Европе, что приведет к каскадному эффекту и мощному удару по французской экономике.

Можно также продолжить дискуссию в контексте транспортных возможностей, которые предлагает Азербайджан, что является еще более важным, чем энергия, так как это позволяет европейским странам поддерживать торгово-экономические отношения с восточными странами, в частности с Китаем.

А что из этого может предложить Армения? Разве что голоса на следующих выборах, но они важны лишь до определенного момента.

Призрачные перспективы франко-армянского тандема в Совбезе ООН

В дипломатии, как и в жизни, зачастую не бывает второй возможности создать благопритяное первое впечатление. Первый провал армянской стороны задал тон последующим дискуссиям, которые могут пройти по этой теме.

Второй провал станет последним для аргументации о "блокаде", "голоде" и других изобретениях армянских пропагандистов. Учитывая сегодняшние реалии, сравнительный экономический и геополитический потенциал Азербайджана и Армении, перспективы альянса Франции и Армении в Совете Безопасности ООН не кажутся радужными. И это не говоря о том, что среди прочих постоянных членов ключевого органа ООН могут найтись силы, которые не будут рады анти-азербайджанской резолюции, продвигаемой Францией, так как это подорвет их интересы в регионе.

Но есть еще один вопрос, который возникает из-за усиления внимания Армении к Совету Безопасности. Как отреагируют страны члены на жалобы Армении, которая сама не выполняла резолюции Совбеза почти 30 лет? Вопрос риторический.