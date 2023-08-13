Армения в санкционном поле зрения США и ЕС

Американское агентство Bloomberg разоблачило скрытую от посторонних глаз деятельность Армении, направленную на помощь России в обходе санкций. Напомним, что Ереван уже попадал в поле зрения соответствующих служб США и ЕС в ноябре прошлого года, когда его заподозрили в переправке запрещённых товаров в Россию.

Как сообщает Day.Az ссылкой на Bloomberg, бывший директор предприятия Milandr Михаил Павлюк, бежавший из России прошлым летом, попал под санкции американского правительства за свою предполагаемую роль в международной преступной группировке, которая закупала, переправляла и продавала полупроводники в РФ через тайваньские, армянские и швейцарские подставные компании.

Правительство США утверждает, что Павлюк помогал в незаконном провозе этих чипов из Тайваня в Россию через армянскую компанию Milur Electronics LLC, которая была создана через два месяца после начала вторжения России в Украину.

В этом году американские и европейские официальные лица усилили давление на правительство Армении с целью ограничения реэкспорта полупроводников и других товаров двойного назначения. Ведь после начала войны Армения неожиданно стала четвертым в мире экспортером полупроводников в Россию.

В апреле страну посетил заместитель министра финансов США Уолли Адейемо, чтобы убедить её руководство принять меры по пресечению обхода российских санкций.

ЕС также ведет борьбу с военной контрабандой, ужесточая наказание для правительств, закрывающих глаза на уклонение от международных санкций против РФ. В июне Еврокомиссия обнародовала 11-й пакет санкций, который дает право странам-членам ЕС ограничивать экспорт в страны, через которые осуществляется переправка санкционных товаров в Россию.

Скоординированная кампания политического и экономического давления представляет собой мощную угрозу для Армении и других стран, многие из которых полагаются на постоянный поток импортируемых американских и европейских товаров для поддержания своих экономик.

И это не первый раз когда "Армения" и "обход санкций" употребляются в одном предложении. Некоторое время назад издание Financial Times опубликовало статью о многократном увеличении продаж автомобилей из Армении в США.

У журналистов FT такая динамика вызвала удивление, так как Армения не производит автомобили, но при этом экспорт автомобилей из этой крошечной страны в Россию резко вырос после начала войны в Украине - с 800 000 долларов в январе 2022 года до чуть более 180 миллионов долларов в том же месяце этого года.

"Самым ярким примером являются автомобили, но экспорт других товаров из Армении в Россию также вырос, что привело к почти двукратному увеличению торговли между двумя странами в 2022 году.

Российские потребители обратились к третьим странам в поисках того, чего им не хватает из-за западных санкций и ухода корпораций, в результате Армения оказалась в центре оживленного нового торгового маршрута потребительских товаров.

Для Армении это способствовало огромному буму: ее валовой внутренний продукт вырос на рекордные 13 процентов в 2022 году, что более чем вдвое превышает темпы предыдущего года.

Но это также разочаровало западные столицы. Официальные лица США в марте включили Армению в число государств, используемых для "контрабандного ввоза запрещенных товаров" в Россию. В последнем санкционном пакете ЕС, направленном на предотвращение обхода третьих стран, в число виновных также включены организации в Армении", - писало издание.