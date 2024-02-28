В Милли Меджлисе проходят общественные слушания
В Милли Меджлисе (парламент) Азербайджана проходят общественные слушания на тему "Водное хозяйство страны: проблемы и новые вызовы".
Как сообщает в среду Day.Az, в слушаниях, которые проходят при совместной организации парламентского комитета по природным ресурсам, энергетике и экологии и комитета по аграрной политике, наряду с депутатами Милли Меджлиса, принимают участие представители соответствующих государственных органов, неправительственных организаций, эксперты в этой области и другие заинтересованные лица.
Участники мероприятия поделятся своими взглядами по теме слушаний, выскажут свои мнения и предложения.
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