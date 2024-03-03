Баку не доверяет Пашиняну - и вот почему

Армянская игра в "доверяю, не доверяю" имеет очень странные правила. Как и все, изобретенное Ереваном. Психологи утверждают, что недоверчивые люди не отличают реальную опасность от надуманной, и потому они просто не доверяют никому. Насколько это утверждение соответствует истинному положению дел, судить не будем. Но то, что оно в полной мере отражает политический облик премьер-министра Армении Никола Пашиняна, не вызывает сомнения.

Об этом сказал в беседе с Day.Az руководитель Аналитического центра "Иреван" Сохбет Мамедов.

Наш собеседник напомнил, что недавно Никол Воваевич в интервью телеканалу France 24 настолько разоткровенничался, что изумил даже тех, кто надеялся, что, невзирая на яростное сопротивление оппозиции в лице дашнаков и карабахского клана, а также армянского лобби Запада, глава правительства Армении все же заинтересован в установлении мира с Азербайджаном и Турцией. Однако помимо прочей несуразицы, Пашинян, отвечая на вопросы французского журналиста, громогласно заявил, что не доверяет главе Азербайджана. При этом он, несколько запнувшись, добавил: "Думаю, и Алиев не доверяет мне".

"Господин Пашинян, не доверять лидеру, зарекомендовавшему себя на мировой арене как Человек слова, может только недальновидный политик с грязной душонкой. Но в одном вы правы - господин Алиев имеет веские причины не доверять вам. Какие именно? Поясню.

Вы не выполнили соответствующие положения Трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года. А именно: пункт 4. "Миротворческий контингент Российской Федерации развертывается параллельно с выводом армянских вооруженных сил".

Далее, не выполнен пункт 9, который гласит: "Республика Армения гарантирует безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджанской Республики и Нахчыванской Автономной Республикой с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях. Контроль за транспортным сообщением осуществляют органы Пограничной службы ФСБ России".

Да много чего нам есть предъявить как причину для недоверия.

Армения использовала Лачинскую дорогу для ротации личного состава армянских вооруженных сил на территории Карабаха и завоза боеприпасов. Армения минировала приграничные территории Азербайджана минами армянского производства, выпущенными уже после войны. В результате погибли и получили различные ранения сотни наших граждан. Лично господин Пашинян заявил о признании территориальной целостности Азербайджана и тут же не преминул поздравить "президента арцаха" с избранием, а руководителей опереточного режима с годовщиной начала сепаратистского движения в Карабахе", - сказал Мамедов.

Этот список, отметил он, далеко не полный, но даже в таком виде дает все основания Президенту Ильхаму Алиеву не доверять премьер-министру Армении, который говорит одно, а делает другое. Ну, а думает наверняка третье. Тем не менее, Баку продолжает предлагать мир Еревану, подчеркнул эксперт. В ответ же получает провокации. После пятимесячного спокойствия на условной границе армянский снайпер подло стреляет в азербайджанского пограничника и ранит его. А недавно армянская сторона арестовала заблудившегося в непогоду азербайджанского солдата, навешав на него невообразимые обвинения, отметил наш собеседник.

"Вот истинная суть армянской версии игры в "доверяю, не доверяю". Напоследок хотелось бы сказать нашим соседям: чтобы заслужить доверие, не надо бегать по Европе, ябедничать и рассказывать небылицы про Азербайджан. Неужели история вас ничему не научила. Хватит быть игрушкой в руках макронов и ему подобных. Пора без посредников сесть за стол переговоров и, решив все вопросы, дать мир нашим народам. Азербайджанский народ хочет мира. Уверен, что к этому стремится и армянский народ", - сказал руководитель Аналитического центра "Иреван".

Лейла Таривердиева