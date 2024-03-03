Число жертв мин, установленных Арменией достигло 346

Мины, установленные Арменией, по-прежнему являются серьезной проблемой.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации Министерства иностранных дел Азербайджана в социальной сети X.

"Сегодня в результате взрыва серьезно пострадал 29-летний мирный житель. С ноября 2020 года жертвами взрывов мин стали 346 азербайджанцев", - говорится в сообщении.

Напомним, что сегодня в селе Ахмедагалы Агдамского района произошел взрыв противопехотной мины. В результате инцидента житель Агдамского района Аббасов Бахтияр Ягуб оглы (1995 г.р.) получил травмы обеих ног.

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