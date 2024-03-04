https://news.day.az/politics/1642077.html Председатель Народного собрания Болгарии посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева
Председатель Народного собрания Болгарии посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева
Делегация во главе с председателем Народного собрания Республики Болгария Росеном Димитровым Желязковым 4 марта посетила на Аллее почетного захоронения могилу общенационального лидера нашего народа, архитектора и созидателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, члены делегации Болгарии с глубоким уважением почтили память великого лидера, возложили цветы к его могиле.
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