Автор: Байрам Эльшадов

Готовящийся сменить прописку на тюремные нары проармянский сенатор Боб Менендес никак не может отстать от посиделок со своим главным клиентом - армянским лобби. Возможно, это одна из последних возможностей, которой он воспользовался, чтобы навестить армянский национальный комитет Нью-Джерси, где вновь заговорил на свою любимую тему о "насильственном перемещении армян" из Карабаха. Что и понятно. Адвокаты дорогие, требуют деньги сразу. Вот и пытается заработать продажный проармянский сенатор, пока еще может.

Но совсем не понятно, почему он никак не отстанет от этой выдуманной темы. Ведь в мире уже появился консенсус по этому вопросу. Да и Баку неоднократно предлагал армянам вернуться в свои дома, но они сами отказались от этого. Даже был создан специальный портал для реинтеграции. А если не хотят, то что поделать. Не заставлять же их идти туда, куда они не желают.

А вот у Менендеса такой роскоши нет. Куда ему скажут, туда он и пойдет. А судя по серьезности обвинений, пойдет он очень надолго.

Ведь в сентябре 2023 года против сенатора были выдвинуты обвинения в том, что он и его супруга были вовлечены в коррупционные связи с тремя бизнесменами из штата Нью-Джерси и получили сотни тысяч долларов в качестве взяток.

Сенатор получал наличные деньги, золотые слитки, дорогие автомобили и прочие ценные вещи. Позднее Минюст США выдвинул дополнительное обвинение в отношении Менендеса, вменив ему работу на Египет и Катар незарегистрированным иноагентом.

А позднее в его адрес были выдвинуты и обвинения в препятствовании следствию. Ждать осталось совсем мало, 6 мая будет проведено судебное разбирательство и многое станет ясно.

В любом случае, то, что Менендес в последние недели своей свободы решил не заниматься тем, что важно, а воспользоваться последней возможностью для заработка. Уже совсем скоро ему не удастся так мирно посидеть со своими армянскими друзьями.