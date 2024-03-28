МИД поделился публикацией в связи со смертью бывшего министра нацбезопасности Азербайджана

МИД Азербайджана поделился публикацией в связи со смертью бывшего министра нацбезопасности Азербайджана, бывшего чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в Узбекистане Намига Аббасова.

Как сообщает Day.Az, в публикации говорится: "В связи со смертью Намига Аббасова, бывшего чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в Узбекистане, выражаем соболезнования его семье и близким. Аллах ряхмят элясин!".

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