https://news.day.az/politics/1647672.html МИД поделился публикацией в связи со смертью бывшего министра нацбезопасности Азербайджана
МИД поделился публикацией в связи со смертью бывшего министра нацбезопасности Азербайджана
МИД Азербайджана поделился публикацией в связи со смертью бывшего министра нацбезопасности Азербайджана, бывшего чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в Узбекистане Намига Аббасова.
Как сообщает Day.Az, в публикации говорится: "В связи со смертью Намига Аббасова, бывшего чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в Узбекистане, выражаем соболезнования его семье и близким. Аллах ряхмят элясин!".
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