В Ханкенди продолжают находить армянское вооружение

В Ханкенди обнаружены оружие и боеприпасы.

Как сообщили Day.Az в МВД, в ходе проведенных сотрудниками полиции мероприятий 28 марта в Ханкенди были обнаружены и изъяты два автомата, две гранаты, 1 запал, 20 магазинов для патронов, 3 640 патронов различных калибров и другие боеприпасы.

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