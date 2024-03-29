https://news.day.az/politics/1648002.html В Ханкенди продолжают находить армянское вооружение
В Ханкенди продолжают находить армянское вооружение
В Ханкенди обнаружены оружие и боеприпасы.
Как сообщили Day.Az в МВД, в ходе проведенных сотрудниками полиции мероприятий 28 марта в Ханкенди были обнаружены и изъяты два автомата, две гранаты, 1 запал, 20 магазинов для патронов, 3 640 патронов различных калибров и другие боеприпасы.
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