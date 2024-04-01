https://news.day.az/politics/1648554.html Начался призыв на срочную действительную военную службу
Начался призыв на срочную действительную военную службу
В Азербайджане начался призыв на срочную действительную военную службу.
Об этом в понедельник Day.Az сообщили в Государственной службе по мобилизации и призыву на военную службу (ГСМПВС).
Отметим, что 21 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о призыве с 1 по 30 апреля 2024 года граждан Азербайджанской Республики на срочную действительную военную службу и увольнении в запас военнослужащих срочной действительной военной службы.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре