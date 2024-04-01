Румыния и Азербайджан продолжат расширять стратегическое партнёрство

Отношения между Азербайджаном и Румынией носят характер стратегического партнёрства, и есть много возможностей для развития дальнейшего успешного сотрудничества.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в понедельник в Баку в ходе восьмого заседание азербайджано-румынской межправительственной совместной комиссии по торгово-экономическим связям и научно-техническому сотрудничеству сообщили министр энергетики Румынии Себастьян-Иоан Бурдужа и азербайджанский сопредседатель комиссии, министр труда и социальной защиты населения Сахил Бабаев.

Бабаев сообщил, что с момента установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Румынией отношения между двумя странами постоянно расширяются.

Он напомнил, что с 2009 года действует Совместная декларация о стратегическом партнерстве, а с 2011 года - Совместный план действий по реализации Стратегического партнерства. В целом, между странами подписано более 60 документов о сотрудничестве. Товарооборот между двумя странами продолжает расти и в прошлом году увеличился на 29,3 процента.

С.И.Бурдужа сообщил, что Румыния придает особое значение постоянному расширению отношений сотрудничества с Азербайджаном и выразил надежду, что нынешняя встреча внесет свой вклад в этом направлении.

Отметим, что темы встречи в Баку - сотрудничество в энергетической (ключевая), транспортной, инвестиционной, сельскохозяйственной, социальной, образовательной, гуманитарной, инфраструктурной, строительной и других сферах. С утра делегация Румыния посетила центр ASAN и посчитала важным опыт работы такой структуры.

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