Лидер Европейской партии Армении Тигран Хзмалян накануне решил поздравить проживающих в России армян с католической Пасхой. В своем поздравлении в социальной сети Facebook он пожелал российским армянам таджикский ум...

В комментариях к посту армянский политик разъяснил, что на самом деле пожелал армянам России покинуть страну, как выезжают сейчас из РФ таджики. Вот для чего им нужен "таджикский ум". Но многие поняли его так, как написано. Как можно понять такое пожелание? Каждый нормальный человек понял Хзмаляна так, как это следует из контекста записи и террористического бэкграунда армянства. А именно - лидер партии призвал российских армян к развертыванию террора в Российской Федерации. Для армянства террор, в принципе, дело привычное. Россияне знают это по собственному опыту. Поэтому такое поздравление по случаю Пасхи было воспринято именно как призыв к терактам по типу того, что произошел в "Крокусе".

Думается, это ерунда. Хзмалян сказал то, что хотел сказать, и кому надо, его поняли очень правильно. И армянский политик не должен обижаться, потому что армянсвто себя зарекомендовало соответственно, и изменить мнение о себе ему не удастся пояснениями к откровенным постам.

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