Никол Пашинян как девушка из анекдота: дилемма для официального Еревана

Автор: Акпер Гасанов

Есть такой анекдот. Пришла девушка к врачу и жалуется на то, что никто из парней не обращает на нее внимания, не зовет на свидание, даже на одноразовое и интимное потому, что у нее все лицо в прыщах. "Что мне делать?", интересуется девушка у доктора. "Прыщи и никто не обращает внимания. Прыщи и никто не зовет на интимное свидание. Да уж... Замкнутый круг получается", задумчиво произнес врач.

Ровно такой же замкнутый круг нарисовали для действующей армянской власти и лично для премьер-министра этой страны Никола Пашиняна. Доказательств тому набралось великое множество, но я начну с сообщения о рассуждениях, которые в беседе с журналистами в парламенте Армении сегодня сделал депутат от правящей партии "Гражданский договор" Армен Хачатрян. Оно очень примечательное и показательное.

Его упрекнули в том, что только власти Армении утверждают, что села Тавуша являются азербайджанскими. Речь, поясню, идет о тех самых четырех азербайджанских селах, что пока еще находятся под армянской оккупацией. На этом вопросе активно пиарится и спекулирует армянская оппозиция- "карабахский клан" и дашнаки. Они пытаются навязать армянской общественности тезис о том, что идет процесс "сдачи армянских земель". Вот и приходится представителям правящей в Армении партии регулярно оправдываться.

"Вы сомневаетесь в том, что по карте они азербайджанские, вы это говорите серьезно? Если это азербайджанская территория, то она будет передана им, а наши территории будут переданы нам", заявил Армен Хачатрян. По его словам, все проблемы будут решены, в том числе и вопрос дорог. "Да, нам удобно, чтобы территория Азербайджана была нашей. Но процесс пошел, и ты не можешь не вернуть", заключил он.

То есть, сейчас он пытается рассуждать здраво, взывая к разуму своих оппонентов, указывая армянскому обществу на очевидные вещи. Ровно тем же в последнее время занят и Никол Пашинян. Он даже ездил в Тавушскую область, общался с сельчанами и объяснял им, что азербайджанские земли нужно возвращать Азербайджану. И даже заявил, что альтернативой мира будет война, которая закончится очередным поражением Армении.

Официальный Баку, замечу, о войне ничего не говорит. Наоборот, из Азербайджана звучат заявления о том, что мир между странами никогда еще не был так близок, как сейчас. Но, само собою разумеется, мир должен быть справедливым и включающим возврат нам всего нашего. Судя по всему, официальнный Ереван вынужден был согласиться с этими нашими аргументами. Главное слово в данном предложение- вынужден.

Да, "миролюбивой" позиция официального Еревана стала после победы Азербайджана в 44-дневной войне и после блестяще проведенной однодневной антитеррористической операции в Карабахском экономическом регионе нашей страны. Никол Пашинян и его окружение убедились в том, что никто не в состоянии противостоять справедливым действиям Азербайджана, который всегда действовал и действует в рамках международного права. Что и привело к изменению их позиции.

И тут мы приходим к интересному моменту. Появились свежие данные опроса армянского офиса Международного исследовательского центра GALLUP. Директор данной организации Арам Навасардян представил результаты опроса на эту тему возврата Азербайджану четырех наших сел. Наверняка эти данные уже есть и у руководства Армении, которое сейчас поставлено в сложное положение.

"2,9% заявили, что это определенно приемлемо. Скорее приемлемо, считают 6 процентов, скорее неприемлемо, считают 7,8 процента, 79,7 процента заявили, что это вообще неприемлемо, 3,6 процента затруднились ответить. То есть около 90 процентов считают, что такой подход неприемлем", - сообщил Навасардян. Это и есть тот самый замкнутый круг, о котором говорится в упомянутом выше анекдоте. И проблемы у Никола Пашиняна куда более серьезные, чем у девушки, которая жаловалась доктору на прыщи и отсутствие приглашений на интимное свидание.

Но кто виноват в этих проблемах Пашиняна? Ответ очевиден- он сам. Потому, что у него была куча времени и огромный запас доверия в обществе, чтобы реализовать мирную повестку. Да, после победы "шашлычной революции", он имел невероятно высокий рейтинг и мог бы пойти по пути мира, начав процесс справедливого урегулирования армяно-азербайджанского конфликта с вывода всех незаконных армянских вооруженных формированиях с оккупированных территорий нашей страны.

У Пашиняна были все возможности для этого- оружие и финансирование карабахской хунты поступало из Армении. Плюс, были у него и юридические возможности решения данного вопроса. Но он пошел иным путем. Он выбрал путь провокаций и озвучивания фразы: "Карабах-это Армения и точка". Что привело к войне и поражению Армении. А потом была и блестяще проведенная антитеррористическая операция в Карабахском экономическом регионе.

Все попытки официального Еревана и его новых покровителей, в лице Франции, добиться осуждения Азербайджана, окончились фиаско. И потому не удивительно, что Пашинян и его команда ныне выступают за возврат Азербайджану того, что принадлежит нам. Но армянское общество, как видим, категорически против всего этого. То есть, теперь Николу Воваевичу придется или справедливые требования Азербайджана проигнорировать, что дает нам возможность возвращать свое не путем переговоров. Или же ему, "повелителю островка демократии", придется плевать на мнение 90 процентов своих сограждан. Как он вырулит- покажет время. Но в Баку готовы к любым выкрутасам Пашиняна и его команды.