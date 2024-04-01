"День дурака" и армянская пропаганда: появится ли фейк про "беременность" Никола Пашиняна?

Автор: Акпер Гасанов

Сегодня, 1 апреля, в разных странах мира отмечали "День дурака". Историю происхождения этого праздника трактуют очень по-разному. Например, известно, что в 1539 году один фламандский дворянин разыграл своих слуг, дав им шуточные поручения первого апреля. Первое же прямое упоминание праздника датируется 1686 годом, когда Джон Обри упомянул "Fools Holiday" (Праздник Дураков).

При этом, итальянцы уверены, что в Древнем Риме в конце зимы отмечали праздник Глупых, который после смены календарей стал выпадать на 1 апреля. Индусы же убеждены, что праздник шуток зародился в древности именно в Индии. Его отождествляют с современным индийским фестивалем холи - праздником весны, цветения и всеобщей радости. Есть свои версии происхождения этого праздника и у многих иных народов.

Странно, в этой связи, что на первенство в идее создания "Дня дурака" не претендуют армяне. Они ведь любят сочинять о себе мифы. И было бы логично услышать о том, что первым дураком в мире был некий Ашот. С дальнейшим повествованием о том, как его история заложила основу для "армянского праздника", о котором якобы писали Геродот, Страбон, Плиний - младший и сапожник Арме, на стене своей мастерской.

В любом случае не удивительно, что именно День дурака с максимальной выгодой для себя решила использовать армянская пропаганда.

"Некоторые средства массовой информации распространяют фейковые новости: от отставки премьер-министра до досрочных выборов, как первоапрельскую шутку, чтобы ввести общественность в заблуждение".

Об этом заместитель руководителя аппарата премьер-министра Армении Тарон Чахоян написал на своей странице в Facebook.

"Примечательно, что для тех же СМИ, которые распространяют ложные новости целый год, Первое апреля. Прошу не воспринимать подобные публикации всерьез, все в приподнятом настроении и с праздником 1 апреля", - добавил он.

Еще более категоричен был в своих оценках заместитель председателя правления партии "Гражданский договор" Ваагн Алексанян, которого цитирует близкий к руководству Армении телеграм-канал "Баграмян 26".

"Ваши коллеги отмечают 1-е апреля. Я понимаю, что это обычное для армянского медиаполя состояние, просто сегодня все это более очевидно, потому что 1-е апреля.", - утверждает Алексанян.

Как видим, была дана весьма справедливая оценка качеству работы армянских СМИ,. Да, фейкомет там работает бесперебойно. С тем лишь уточнением, что работа эта зачастую ведется и по прямому указанию действующей власти, через подручные издания, телеграм-каналы и блогеров.

В итоге, в "День дурака" неизвестно кем и с какой целью был запущен в Армении фейк про "покушение" на Никола Пашиняна. Распространители этого фейка почему-то сочли, что это будет забавная новость. Они как-то забыли том, что есть сказка про мальчика, который часто кричал "Волки, волки!", зовя к себе на помощь всю округу. Люди сбегались и обнаруживали, что малыш пошутил. Но вот пришел момент, когда на него реально напали волки и он снова стал звать на помощь, но никто уже не пришел.

Это я все к тому, что Армения давно известна традициями использования терроризма для решения своих внутриполитических задач. И Пашинян это прекрасно понимает, окружив себя плотным кольцом охраны.

Ему, предположу, было явно не до смеха, после прочтения фейковой новости очередного армянского фейкомета. Он вполне мог воспринять это, как завуалированное послание от своих политических оппонентов, пусть и сделанное в такой первоапрельской форме.

И я бы не стал обращать внимания на то, как в Армении празднуют ментально близкий и интеллектуально понятный тамошним СМИ "День дурака", если бы уже упомянутый выше телеграм-канал "Баграмян 26" не выдал нечто совсем уж нелепое. Нет, мы уже не раз видели примеры попыток армянской стороны сваливать все с больной головы на здоровую, но чтобы вот так, настолько примитивно и нелепо это делалось - это было слишком даже армянской пропаганды.

"Сегодня 1-е апреля, так называемый "День дураков". Армнет завален "сенсационными" сообщениями, которые, разумеется, на самом деле являются первоапрельскими розыгрышами. Но азербайджанские СМИ реагируют на эти сообщения абсолютно серьезно и распространяют их, потому что у них за такие "шутки" можно оказаться в тюрьме, с конфискацией имущества и отбитыми почками. Отдыхайте, сегодня в армнете вам ничего не светит!", - пишет телеграм-канал, обслуживающий армянскую власть.

То есть, там признают, что всякими фейками был завален армнет. В том числе и фейками про "покушение" на Никола Пашиняна. Странно, что не было фейков про беременность Никола Воваевича, но, не исключаю, что однажды и такая новость может появиться в очередной "День дурака". В любом случае, с "покушением" на Пашиняна, нужно спрашивать с тех армянских фейкометов, которые такое придумали. При этом замечу, что ни одно азербайджанское СМИ такую примитивную чушь публиковать не стало.

Но откуда, как гласит известная восточная поговорка, ишак знает, что такое шафран? Откуда телеграм-каналу "Баграмян 26" знать, что такое уважительное отношение к читателям, в том числе и посредством публикации только проверенных новостей?! Та даже, судя по всему, не в курсе афоризма великого немецкого поэта Гетте. "Нет никого опаснее, чем тот дурак, который изображает из себя умного", - утверждал он. И армянская пропаганда сегодня, в День дурака, блестяще доказала справедливость этого утверждения.