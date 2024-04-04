Али Асадов встретился с Президентом Конго Дени Сассу-Нгессо

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился 4 апреля с находящимся с официальным визитом в стране Президентом Конго Дени Сассу-Нгессо.

Как сообщили Day.Az в четверг в пресс-службе Кабинета министров, в ходе встречи было отмечено, что Азербайджан придает особое значение развитию отношений с африканскими государствами.

Было подчеркнуто, что Азербайджан сотрудничает с Конго в рамках Движения неприсоединения и других международных институтов.

Также было отмечено, что за период председательства в Движении неприсоединения Азербайджан приложил усилия для своевременного и адекватного реагирования на вызовы, связанные с пандемией COVID-19, институционализации Движения неприсоединения, а также по многим другим направлениям.

На встрече были рассмотрены возможности сотрудничества между Азербайджаном и Конго в торгово-экономической, сельскохозяйственной, образовательной сферах, в области нефтяной промышленности, окружающей среды и других направлениях.

Также были обсуждены вопросы, связанные с реализацией двусторонних документов, подписанных в рамках визита.

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