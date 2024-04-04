Замгенпрокурора Туркменистана находится с рабочим визитом в Азербайджане

Делегация во главе с заместителем генерального прокурора Туркменистана Рагимом Атаевым прибыла с рабочим визитом в Азербайджан по приглашению генерального прокурора Азербайджана Кямрана Алиева для участия в пятисторонней встрече представителей генеральных прокуратур прикаспийских государств.

Как сообщает в четверг Day.Az, приветствуя гостя на двусторонней встрече в Генеральной прокуратуре Азербайджана, Кямран Алиев отметил, что Туркменистан является близкой и дружественной страной для Азербайджана, подчеркнув, что благодаря усилиям глав двух государств межгосударственные отношения во всех сферах, в том числе и между прокуратурами двух стран, развиваются на высоком уровне.

Генеральный прокурор отметил, что Азербайджан и Туркменистан сотрудничают в рамках международных и региональных организаций, особенно в рамках Организации тюркских государств, основанной на общем наследии.

Кямран Алиев проинформировал о том, что под руководством Победоносного Верховного главнокомандующего, Президента Азербайджана была полностью восстановлена территориальная целостность страны, и при внимании и заботе Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в Карабахе ведутся интенсивные восстановительные и строительные работы.

Выразив благодарность за теплый прием, Рагим Атаев подчеркнул, что органы прокуратуры Туркменистана всегда придавали большое значение сотрудничеству с органами прокуратуры Азербайджанской Республики, подчеркнул важность дальнейшего укрепления этого сотрудничества в будущем.

Замгенпрокурора подчеркнул успешное проведение пятисторонней встречи представителей генеральных прокуратур прикаспийских государств и выразил уверенность в том, что плодотворная взаимная деятельность будет продолжена и в дальнейшем.

Во встрече также принял участие чрезвычайный и полномочный посол Туркменистана в Азербайджане Гурбанмаммет Эльясов.

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