Очередная ложь Арарата Мирзояна: началось отрабатывание брюссельской подачки

Автор: Акпер Гасанов

"Азербайджанская сторона уверяет посредников встречи, или нас во время двусторонних встреч, что хочет построить мир, с другой стороны вот такие инциденты на границе. Эти беспорядочные обстрелы не способствуют мирному процессу и непонятны нам".

Об этом сегодня, 6 апреля, в эфире Общественной телекомпании заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

Забавно, что миссия Евросоюза в Армении (EUMA) патрулировала районы Сотк, Верин Шоржа, Аравус и Мовсес. Об этом говорится в заявлении миссии. "Сообщалось, что ситуация стабильная и спокойная", - отмечается в заявлении EUMA. То есть, даже миссия ЕС в РА выставила Арарата Мирзояна лжецом. Ему, конечно, не привыкать. Но факт дезавуирования его примитивной лжи со стороны EUMA, как ни крути, показателен.

При этом очевидна цель, которую преследовал глава МИД Армении. Он снова попытался свалить все с больной головы на здоровую. Причем, сделал это сразу после состоявшейся в Брюсселе трехсторонней встречи с участием премьер-министра Армении Никола Пашиняна, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и госсекретаря США Энтони Блинкена, где Армении выдали финансовые подачки, которые она начала отрабатывать, что называется, не отходя от кассы.

В этой связи напомню, что перед брюссельской встречей армянская сторона уже совершала провокации, на которые указывало Министерство обороны Азербайджана. Оборонное ведомство констатировало, что за последнее время на различных направлениях условной армяно-азербайджанской границы наблюдается концентрация живой силы, бронетехники, артиллерийских установок, а также других тяжелых огневых средств и интенсивное движение войск вооруженных сил Армении.

В заявлении также было отмечено, что в Армении проявляется активизация реваншистских сил, угрожающих Азербайджану войной, достигла высокой отметки агрессивная риторика против нашей страны, возросло количество подстрекательской информации, служащей обострению обстановки в информационном пространстве в целях подготовки к попыткам провокации. Увы, в Брюсселе предпочли не осуждать официальный Ереван за все это.

И не только за это. В селе Новрузлу Агдамского района экскаватор подорвался на мине. Информацию об этом совместно распространили МВД, Генеральная прокуратура и пресс-служба Агентства Азербайджана по разминированию. Сообщается, что экскаватор подорвался на противопехотной мине на неразминированной территории. Пострадавших нет. На сей раз нет. Хотя они вполне могли быть.

Напомню, что 2 апреля на территории села Сарыджалы Агдамского района подорвался на мине сотрудник ANAMA Хаям Алиев, 1987 года рождения. Кроме того, в результате взрыва мины в селе Чайлы Тертерского района три человека получили ранения, ведется расследование. Говоря конкретнее, Исмаилов Полад Алыш оглу (1969 г.р.), Тагизаде Арзуман Ахлиман оглу (1992 г.р.) и Багиров Эльмир Эльнур оглу (2006 г.р.) во время выпаса животных на неочищенной от мин территории, на бывшей линии соприкосновения, получили травмы в результате взрыва мины.

Кроме того, в ходе осмотра территории в Карабахском регионе Азербайджана на кладбище в селе Агдабан Кельбаджарского района был обнаружен заминированный участок. Об этом сообщается на сайте Минобороны Азербайджана. Согласно информации, установлено, что противопехотные мины типа "ПОМЗ-2М" были заложены на этом участке методом проволочной растяжки. Мины этого типа имеют круговой радиус поражения и вызывают серьезные последствия ввиду разлета осколков.

Мины, заложенные в целях совершения провокаций против гражданских лиц и военнослужащих, были обезврежены инженерно-саперными подразделениями азербайджанской армии с соблюдением правил безопасности и вынесены с территории. То есть, опять же могли быть большие жертвы среди азербайджанцев. Таков был план армянской стороны.

Также добавлю, что по данным азербайджанского МИД, после заключения мирного соглашения погибли из-за мин 350 азербайджанцев. Но мы как-то не услышали осуждения Армении за проводимый ею "минный террор" на трехсторонней встрече в Брюсселе. Хотя совершенно очевидно, что отсутствие наказания за уже совершенные преступления, провоцирует новые преступления. И ровно это мы видим прямо сейчас., когда глава МИД РА пытается обвинить Азербайджан в том, в чем виновна сама Армения.