Армения превращает Гаагский суд в цирк

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Накануне на заседании Международного суда по делу "Армения против Азербайджана" представитель Армении Егише Киракосян заявил, что у Азербайджана, дескать, "нет тех фактов против Армении, какие есть у Армении против Азербайджана".

Какие именно это уникальные факты, показал в своем выступлении адвокат армянской стороны Шон Мерфи. В качестве факта в пользу обвинения он заявил, что у военнослужащих ВС Азербайджана на шевронах присутствуют патчи с надписью "Не убегай, армянин. Все равно умрешь, но уставшим". В качестве доказательства были представлены скрины из соцсетей.

Услышав такое, полностью соглашаешься с Киракосяном - да, Азербайджан точно не сможет представить подобных фактов, потому что он относится к Международному суду с уважением и не хочет превращать его в цирк.

Дело в том, что фото, которое с прошлого года гуляет по соцсетям, не имеет никакого отношения к Вооруженным силам Азербайджана. Оно сделано во время симуляционной игры страйкбол, проходившей на одном из заброшенных бакинских предприятий. На оригинальных фото, а не обрезанных специально для демонстрации в суде, можно видеть символику и логотип азербайджанского спортивного Эйрсофт клуба (Airsoft Sport Club). Кроме того, в снаряжении участников игры также присутствовали шлемы из "Звездных войн" и прочие детали, которые могли бы позабавить международных судей. Мы уже не говорим о том, что форма на участниках игры не имеет ничего общего с формой военнослужащих ВС Азербайджана.

Мы вовсе не хотим сказать, что господин Мерфи был в курсе, что представляет суду фейк. Возможно, что и нет. Вряд ли ему захотелось бы позориться, потому что опровергнуть сказанное совсем несложно, и это, несомненно, будет сделано. Эти факты предоставлены защитнику армянской стороной, и, наверняка, фото с симуляционной войнушки - не единственный фейк, подсунутый подзащитными.