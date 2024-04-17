В Отдельной общевойсковой армии прошли тактико-специальные учения

В Военно-воздушных силах Отдельной общевойсковой армии прошли тактико-специальные учения.

Как сообщили в среду Day.Az в минобороны Азербайджана, в ходе учений соединения и части армейской авиации и противовоздушной обороны (ПВО) по команде "Готовность-1", переданной с пункта управления вышестоящего командования, были приведены в готовность №1. В то же время резервные подразделения ПВО выполнили боевые задачи, вылетая в районы назначения в соответствии с боевой задачей.

С экипажами авиационных средств, находящихся в готовности №2, был проведен предполетный брифинг и поставлены боевые задачи перед личным составом. Были проведены различные маневры по поражению многоуровневой и многомерной системы ПВО, проведена непрерывная разведка воздушного пространства, данные анализировались, оценивались, обрабатывались и передавались на пункты командования и управления, а также во взаимодействующие подразделения.

Оценка погодных условий проводилась на основе данных, полученных от радиолокационных подразделений, а также с постов визуального наблюдения Bayraktar TB2.

Задачи, поставленные на тактико-специальных учениях, были успешно выполнены, говорится в сообщении ведомства.

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