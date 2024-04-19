В процессе делимитации Азербайджан и Армения будут основываться на Алма-Атинской декларации от 1991 г.

В процессе делимитации Азербайджан и Армения будут основываться на Алма-Атинской декларации от 1991 года.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, договоренность об этом была достигнута в ходе состоявшейся 19 апреля 2024 года на границе между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения, под председательством заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева и вице-премьер министра Республики Армения Мгера Григоряна, восьмой встречи Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения и Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой.

Стороны так же условились зафиксировать данный базовый принцип в проекте Положения (если в дальнейшем в Соглашении об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения будет установлено иное, то соответствующий пункт Положения будет приведен в соответствие с принципами, установленными данным Соглашением).

После утверждения Сторонами Положения согласовать очередность и продолжить процесс делимитации всех остальных участков границы, в том числе по вопросам анклавов и эксклавов.

По результатам встречи был подписан протокол. Решили согласовать дату и место проведения следующей встречи в рабочем порядке.

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