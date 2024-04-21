На COP29 предстоит принять решения, которые изменят судьбу планеты

29-я сессия Конференции сторон (COP29) Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН) пройдет в Азербайджане в 2024 году.

Основная цель этого мероприятия - оценить прогресс в борьбе с изменением климата во всем мире. С середины 1990-х годов дискуссии в рамках этой рамочной конференции были сосредоточены на Киотском протоколе, который содержит обязательные юридические обязательства относительно ограничения выбросов парниковых газов развитыми странами.

На сессиях, проходивших в период с 2011 по 2015 год, в 2015 году обсуждалось и было принято Парижское соглашение, считающееся наиболее значимым международным документом в борьбе с изменением климата. На сегодняшний день к этому соглашению присоединились 195 стран, включая Азербайджан.

Благодаря обширному опыту британского эксперта Нила Уотсона, Azernews стремится пролить свет на готовность стран решать насущные климатические проблемы, потенциальное влияние COP на глобальную безработицу, инновационные предложения по снижению зависимости от ископаемого топлива, роль Азербайджана как принимающей страны и поддержку, необходимую для выполнения его миссии.

Day.Az представляет интервью:

- Как мы знаем, COP - это международное мероприятие, посвященное обсуждению проблем изменения климата с участием стран мира и поиску решений аналогичных проблем. Готовность стран мира к решению этих проблем является наиболее актуальным вопросом. Как вы думаете, мир готов к этому?

- COP29 является чрезвычайно важным событием для всего мира, поскольку изменение климата влияет на всех нас, независимо от географии или религии, и взгляды всего мира будут прикованы к Баку, принимающей стороне. Вопрос в том, готов ли мир к такому переходу. Мир находится в состоянии рецессии из-за множества факторов, не в последнюю очередь из-за воздействия пандемии COVID-19, последствий российско-украинского конфликта, иммиграционного кризиса, а также усугубления разделения между первым и третьим миром. Без помощи Запада новые технологии и инфраструктура, особенно связанные с производством энергии и внедрением электромобилей, не смогут быть распространены в Африке, Азии, Латинской Америке и на большей части постсоветского пространства. Странам не хватает экономики, чтобы сделать это самостоятельно, а западные экономики сократились. Кроме того, в новостной повестке дня доминируют такие вопросы, как взаимосвязанные российские и иранские угрозы и возрождение ИГИЛ. Я не могу поверить, что все страны достигнут целей COP без принятия серьезных решений.

- Мировые эксперты весьма оптимистично оценивают мероприятие COP. Какое исключительное значение, на ваш взгляд, может иметь это международное событие для снижения уровня безработицы во всем мире?

- Изменение климата вызовет некоторую безработицу, особенно среди тех, кто занимается традиционной добычей и транспортировкой нефти и газа. Однако это создаст рабочие места в сфере строительства и обслуживания новой энергетической инфраструктуры; производство и продажа новых электромобилей на более раннем этапе, чем это обычно необходимо; а также производство, установку и обслуживание технологий возобновляемой энергетики и т.д. Невозможно оценить, сколько рабочих мест будет потеряно и сколько будет создано, но я бы оценил, что больше рабочих мест будет создано, чем потеряно.

- В настоящее время многие страны мира зависят от ископаемого топлива, и можно постепенно снизить эту зависимость. Какие новые предложения, по вашему мнению, могла бы выдвинуть COP29 по этому вопросу?

- Я считаю, что существует большая потребность в целостном и объединенном мышлении, принимая во внимание все аспекты прекращения зависимости от ископаемого топлива и перехода к новым методам. Углеводороды оказали очень негативное воздействие на окружающую среду и психологию человека, которая, естественно, обусловлена жадностью. Нам необходимо отказаться от "зеленого промывания" старых технологий или тех аспектов новых технологий, которые оказывают свое воздействие на окружающую среду. Крайне важно, чтобы политические выгоды, национальные разногласия и желание сохранить сверхнормальные прибыли были оставлены в стороне, чтобы новые технологии могли извлечь выгоду из эффекта масштаба и тиражирования по всему миру. Изменение климата влияет на всех нас, и углеродная нейтральность принесет пользу всем нам.

- Как оценивается роль Азербайджана в глобальном масштабе в организации COP29?

- Как я уже говорил ранее, взгляды всего мира будут прикованы к Баку как к принимающей стороне COP29. Организация не должна быть показной и должна быть ориентирована на минимизацию воздействия на окружающую среду. Это возможность для Азербайджана изменить свой имидж и перестать быть производителем углеводородов; и восстановить свою собственность на Карабах в глазах мира, не в последнюю очередь потому, что восстановление на освобожденных территориях примет форму "умных" городов.

- Какая поддержка, по вашему мнению, необходима Азербайджану для выполнения своей миссии?

- Азербайджан нуждается в полной поддержке со стороны всех стран, поскольку он принимает COP29, одновременно вступая в послевоенный сценарий и заключая двустороннее мирное соглашение с Арменией. Всем странам-участницам - включая Армению, которая поддержала проведение мероприятия в Азербайджане и направит делегацию - необходимо отойти от своих политических и корыстных программ, предпринять серьезные шаги и дать выполнимые и целостные обещания, которые позволят достичь идеалов COP29.