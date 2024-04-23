В Международном суде проходит слушание по делу "Азербайджан против Армении"

Делегация Азербайджана представляет свой устный аргумент на слушании в Международном суде (МС) по делу "Азербайджан против Армении", проходящем на основании предварительных возражений Армении.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом говорится в информации МС.

Азербайджанскую делегацию возглавляет заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов.

Новость обновляется

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!