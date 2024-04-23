https://news.day.az/politics/1654432.html В Международном суде проходит слушание по делу "Азербайджан против Армении"
В Международном суде проходит слушание по делу "Азербайджан против Армении"
Делегация Азербайджана представляет свой устный аргумент на слушании в Международном суде (МС) по делу "Азербайджан против Армении", проходящем на основании предварительных возражений Армении.
Как сообщает во вторник Day.Az, об этом говорится в информации МС.
Азербайджанскую делегацию возглавляет заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов.
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