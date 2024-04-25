Мирзоян заверил Сербию, что Армения признает территориальную целостность Азербайджана

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 25 апреля провел телефонный разговор с первым вице-премьером, министром иностранных дел Республики Сербия Ивицей Дачичем.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, министры иностранных дел двух стран коснулись региональных вопросов.

Мирзоян подчеркнул важность достижения прочного мира на Южном Кавказе, урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном, включая безусловное соблюдение принципа территориальной целостности в процессе делимитации и приверженность Алма-Атинской декларации 1991 года.