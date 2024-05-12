Франция приветствует встречу глав МИД Азербайджана и Армении в Алматы

Франция приветствует проведение 10 и 11 мая в Алматы очередного раунда переговоров между министрами иностранных дел Азербайджана и Армении.

Как передает Day,Az со ссылкой на внешнеполитическое ведомство Франции, в заявлении говорится:

"Франция в соответствии с четырехсторонней встречей, состоявшейся 7 октября 2022 года в Праге, подчеркивает важность подтверждения сторонами своей приверженности Алматинской декларации 1991 года, взаимного признания территориальной целостности в качестве основы для этого процесса. В этом контексте МИД призывает к продолжению процесса на основе согласованных принципов от 19 апреля 2024 года и в продолжение первых демаркационных работ, проведенных на местах. В то же время он призывает к продолжению переговоров с целью подписания мирного договора между двумя странами. Мы приветствуем инициативу казахстанских властей по оказанию помощи в проведении этих переговоров. Франция продолжит совместную деятельность со своими партнерами для установления справедливого и прочного мира на Южном Кавказе в соответствии с международным правом".

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