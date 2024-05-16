Автор: Байрам Эльшадов

Еще один радетель сепаратистов подал голос и повторил чушь главы МВД Франции. Руководитель группы дружбы Франция-Армения Национального собрания Франции Анн-Лоранс Петель нашла повод в очередной раз открыть рот против Азербайджана. В привычной для себя манере Петель обвинила Азербайджан в беспорядках в Новой Каледонии.

"Очевидно, что "инициативная группа", созданная Азербайджаном, стоит за всеми манифестациями сторонников независимости [Новой Каледонии - ред.] или же за всеми акциями по дестабилизации. Франция стала мишенью Баку, поскольку она поддерживает армянскую демократию", - настрочила любительница армянских подачек у себя в X.

Так и хочется спросить - господин депутат, может еще и Бастилию тоже азербайджанцы разрушили? И на Эйфелеву башню азербайджанцы навели ржавчину, чтобы она столкнулась с угрозой разрушения?

Особо цинично выглядит публикация француженки под лозунгом защиты "молодой армянской демократии". А как же 30 лет оккупации азербайджанских территорий, это тоже издержки демократии? Очень интересное оправдание для защиты армянского сепаратизма и экспансионизма - все это якобы некая демократия, понятная только французам.

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