Эйфелева башня столкнулась с угрозой разрушения из-за ржавчины.

Как сообщает в среду Day.Az, французские журналисты отмечают, что данная проблема остается нерешенной в течении многих лет. Они добавляют, что местные власти не сделали ничего для решения существующей проблемы.

Также французские общественники отмечают, что уничтожению "жемчужины Парижа" способствует сложная криминогенная обстановка в районах, прилегающих к столичной достопримечательности.

При всем этом мэр Парижа Анн Идальго предпочитает игнорировать острые проблемы города и занимается проблемами армян, бегая и собирая помощь для них. Странная логика Идальго привела к тому, что руководствуясь ей Париж превратился в блеклую тень самого себя.

Однако в самой Франции прекрасно понимают степень некомпетентности мадам Идальго и она постоянно становится объектом для насмешек.

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