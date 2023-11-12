Скупая женская слеза Анн Идальго по армянским сепаратистам

Автор: Байрам Эльшадов

Мэр Парижа Анн Идальго продолжает пускать слезу по армянским сепаратистам, находящимся в заключении в Баку. Расчувствовалась Идальго из-за жалостливого причитания сопредседателя Координационного совета армянских организаций Франции (CCAF) Мурада Папазяна, который посетовал, что армянские заключенные "дважды контактировали со своими семьями, но с тех пор больше не контактировали".

Дабы выразить солидарность, мэр Парижа выплакав глаза начала говорить в унисон слова, ласкающие душу мирового армянства. Анн Идальго, которую сопровождали одиозный экс-генеральный прокурор Международного уголовного суда Луис Морено Окампо и депутат Европарламента Франсуа-Ксавье Беллами, озаботилась состоянием бывших главарей сепаратистов, арестованных после молниеносного наступления Азербайджана в сентябре 2023 года.

Не отставали от мадам Идальго и сопровождающие ее "кавалеры". Окампо, которому армяне помогли подготовить антиазербайджанский доклад, и вовсе перешел все рамки дозволенного, назвав справедливое задержание армянских террористов "геноцидом". Как можно верить человеку, который занимая должность, а также после увольнения был замешан в денежных махинациях и за свои труды получал вознаграждение от армян? Даже Макрону тогда пришлось опровергать армянскую ложь в докладе Окампо.

А другой, не менее скандальный парламентарий Франсуа-Ксавье Беллами, известный особой нелюбовью к Азербайджану и в целом мусульманам и вовсе призвал разорвать газовое соглашение между ЕС и Азербайджаном. То что такой шаг отрицательно скажется прежде всего на самой Европе, которая сильно нуждается в энергоресурсах ввиду продолжающейся войны в Украине, французского депутата видимо не волнует. Главное что-нибудь ляпнуть такого, что бы согрело душу своих армянских хозяев. А те, в свою очередь, согреют карманы европарламентария.

Казалось бы, что спектакль закончен и актеры расходятся по домам. Но не тут-то было. Анн Идальго вновь решила взяться за микрофон и поднапрячь свой рот. "Процесс геноцида идет" против армян Карабаха, пролепетала в сотый раз мэр Парижа, которая сказала, что опирается на отчет, представленный в июле Луисом Морено Окампо. Тем самым выставив себя на посмешище. Мы можем лишь посоветовать Идальго ознакомиться с недавним заявлением судьи Верховного суда округа Ориндж в Калифорнии Гассии Апкарян, которая невольно призналась, что сами армяне и помогли подготовить антиазербайджанский доклад, автором которого является Луис Окампо.

Ну а если и после этого мадам Идальго будет продолжать нести так полюбившуюся ей несусветную ересь, то тут уже даже медицина бессильна...