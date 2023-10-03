Окампо попался - армяне помогали в подготовке его антиазербайджанского доклада
Армяне помогли подготовить антиазербайджанский доклад, автором которого является Луис Окампо, бывший главный прокурор Международного уголовного суда (МУС).
Как передает во вторник Day.Az, об этом сказала судья Верховного суда округа Ориндж в Калифорнии Гассия Апкарян.
Она сообщила, что армянские юристы как в Ереване, так и в Карабахе активно "собирали" так называемые "доказательства" несуществующего "геноцида" в Карабахе, который, по их утверждению, "был совершен Азербайджаном".
Кроме того, Апкарян отметила, что "в разработке этого документа принимали участие преимущественно американцы армянского происхождения".
Она добавила, что позже Окампо был приглашен присоединиться, и они вместе "работали" над "документом".
И о какой тогда непредвзятости можно говорить касательно данного доклада, если большая часть тех, кто его состряпал, так или иначе имеют связи с Арменией? Более того, уже доказано, что Окампо, еще занимая должность, а также после увольнения был замешан в денежных махинациях. Не исключено, что за свои труды он получал вознаграждение и от армян.
В свою очередь Азербайджан привлек адвоката, чтобы провести расследование того, о чем говорится в докладе. Родни Диксон, опытный адвокат в области международного права, опроверг субъективные мнения, высказанные Окампо. Диксон пришел к выводу, что утверждение о том, что якобы имеет место так называемый "геноцид" армянского населения Карабаха, не подкреплено никакими доказательствами, и что международное сообщество не должно серьезно относиться к "документу" Окампо.
Ранее мы сообщали о статье ведущего юриста и эксперта в области международного права Родни Диксона, который тщательно изучил заключение Окампо. По его словам, в докладе бывшего прокурора Международного уголовного суда Луиса Морено Окампо не приводится никаких доказательств в поддержку главного утверждения о том, что в Карабахе в настоящее время совершается геноцид.
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