Над ляпами проармянской Анн Идальго смеются даже во Франции

Во Франции смеются над некомпетентностью мэра Парижа Анн Идальго.

Как передает Day.Az, на ее постоянные ляпы в столичном Совете обратил внимание французский журналист Энзо Морель, опубликовавший соответствующие кадры на своей странице в Х.

"Стоит ли нам смеяться или плакать, смотря на шоу Идальго в Парижском совете? Итак, вот 2 минуты 16 секунд ее ляпов и выходок за 2023-й год", - написал он.

Представляем вашему вниманию данное видео:

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