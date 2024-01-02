https://news.day.az/politics/1626709.html Над ляпами проармянской Анн Идальго смеются даже во Франции - ВИДЕО
Над ляпами проармянской Анн Идальго смеются даже во Франции - ВИДЕО
Во Франции смеются над некомпетентностью мэра Парижа Анн Идальго.
Как передает Day.Az, на ее постоянные ляпы в столичном Совете обратил внимание французский журналист Энзо Морель, опубликовавший соответствующие кадры на своей странице в Х.
"Стоит ли нам смеяться или плакать, смотря на шоу Идальго в Парижском совете? Итак, вот 2 минуты 16 секунд ее ляпов и выходок за 2023-й год", - написал он.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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