Парижане требуют объявить персоной нон-грата мэра Анн Идальго

Автор: Байрам Эльшадов

Мэр Парижа Анн Идальго никак не может отцепиться от Азербайджана. Совсем не понятно что не дает ей покоя и почему она так сфокусирована на Азербайджане. В этот раз градоначальник Парижа заявила в соцсети Х (ранее Twitter) о своем гневе, связанным с тем, что ее внесли в список персон нон-грата Азербайджана.

У меня даже нет интереса проверять так это или нет. И если честно, мало кому интересна мэр Парижа в Баку или где-либо еще в Азербайджане. Но заявление Идальго вызвало улыбку по нескольким причинам. В первую очередь из-за того, что она использует это как аргумент для своих армянских... клиентов. Своего рода подтверждение качества работы, мол, работаю настолько хорошо, что мне запрещен въезд в Баку.

Но это не самое интереcное в этой истории. Намного интереснее то, как пользователи соцсети, имеющие сомнительное удовольствие жить в одном с ней городе, отнеслись к заявлению первого гражданина города. А мнения их весьма интересны и показывают истинное отношение к персоне Идальго. Некоторые комментаторы жалуются на то, что парижане не могут объявить своего мэра персоной нон-грата. Другие отмечают, что даже в Азербайджане узнали о бездарности Идальго и пытаются всеми силами держать ее подальше от своих городов. Одновременно с ними некоторые интересуются юридической процедурой о запуске аналогичного процесса в Париже. Конечно в шутку. Но ведь в каждой шутке есть всего доля шутки.

Но самые наглые парижские тролли заподозрили, что Анн Идальго даже не понимает текст, который она читает. И объясняли это тем, как она вдумчиво и медленно читает заранее подготовленный текст.

Сегодня мы не будем осуждать Идальго и даже не будем пытаться аргументировать то, что Идальго стоило бы заниматься своим городом, а не вопросами международной политики. За нас это делают обычные жители Парижа, которым уже порядком надоела некомпетентность мэра города.