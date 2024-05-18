Глава МИД Венгрии расстроил армян в Страсбурге

Автор: Байрам Эльшадов

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто расстроил армян прямо в сердце Европы. В надежде получить удовлетворительный для себя ответ журналист из Армении задал венгерскому министру провокационный вопрос про уехавших из Карабаха армян. Однако комментарий Сийярто оказался для армян, мягко говоря, не по душе.

"Что касается Карабаха, мы поддерживаем семьи, которым пришлось покинуть свои дома и которые вернулись в Армению. Венгрия предоставила много помощи Армении и этим семьям", - сказал Сийярто в кулуарах встречи министров иностранных дел Совета Европы в Страсбурге.

Своим заявлением глава МИД Венгрии поставил армянство в ступор. Фраза "армяне вернулись в Армению" означает, что Сийярто не считает армян коренными жителями Карабаха. А высказывание "пришлось покинуть свои дома" подразумевает то, что карабахские армяне сами приняли решение об уходе и их никто не принуждал покидать Карабах. То есть никакой депортации не было и в помине, на что безуспешно намекал венгерскому министру армянский журналист во время своего бестактного вопроса.

Не успел командированный в Страсбург армянский корреспондент прийти в себя, как получил очередную хлесткую "пощечину" от Сийярто. Глава МИД Венгрии подчеркнул необходимость того, чтобы азербайджанская делегация вернулась в ПАСЕ.

"Это не клуб единомышленников, тут должны быть все представлены. Если есть причина для беспокойства или критика в отношении какой-то страны, вы должны противостоять им напрямую. Тут у меня проблема, я считаю, что европейские политики недостаточно храбры. Легко кричать на других, когда их там нет. Прямо их критикуйте, и почему бы не в рамках этой организации", - заявил венгерский министр.

И после этого журналист, наконец-то, понял, что ловить в интервью с главой МИД Венгрии армянской стороне нечего... Как говорится, получил урок на всю жизнь.