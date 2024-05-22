Сегодня состоялось очередное заседание Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджана.

Как сообщает в среду Day.Az, на заседании было рассмотрено более 100 обращений, поступивших в комиссию.

Тем самым количество рассмотренных на заседаниях комиссии обращений достигло 700.

Напомним, что до сих пор подписано 69 распоряжений о помиловании и 12 актов об амнистии.

Последнее распоряжение о помиловании ряда осужденных было подписано 8 мая 2023 года по случаю 100-летнего юбилея общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Согласно распоряжению, 801 осужденный был помилован, из них 463 человека освобождены от наказания в виде лишения свободы, 220 человек освобождены от половины неотбытой части наказания в виде лишения свободы, 118 человек освобождены от других наказаний, не связанных с лишением свободы (ограничение свободы, исправительные работы, штрафные санкции и условно-досрочное освобождение).

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