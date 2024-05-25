https://news.day.az/politics/1663004.html Пашинян проводит встречу в селах, расположенных на границе с Газахом
Пашинян проводит встречу в селах, расположенных на границе с Газахом
Завершилась встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна с жителями села Баганис, расположенного на границе с Газахом.
Как передает Day.A, об этом сообщают армянские СМИ.
Сейчас он отправляется в Воскепар.
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