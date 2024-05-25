Пашинян проводит встречу в селах, расположенных на границе с Газахом

Завершилась встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна с жителями села Баганис, расположенного на границе с Газахом.

Как передает Day.A, об этом сообщают армянские СМИ.

Сейчас он отправляется в Воскепар.

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