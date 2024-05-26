Провокация исламофобов и расистов перед посольством Азербайджана в Лондоне

Проживающие в Лондоне исламофобы и расисты провели акцию перед зданием посольства Азербайджана, расположенным в Холланд-парке.

Как сообщает Day.Az, среди участников акции был один из самых известных правых активистов Великобритании, ранее судимый Томми Робинсон, известный в Британии как пропагандист-исламофоб.

На акции также были подняты армянские флаги.

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