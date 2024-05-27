https://news.day.az/politics/1663387.html Уверен, что наше сотрудничество с Азербайджаном еще больше окрепнет - Ираклий Кобахидзе
Уверен, что наше сотрудничество с Азербайджаном еще больше окрепнет - Ираклий Кобахидзе
Уверен, что наше сотрудничество с Азербайджаном еще больше окрепнет.
Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в поздравительном письме премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, адресованном Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву, по случаю 28 Мая - Дня независимости Азербайджана.
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